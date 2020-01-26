Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan'un teknik direktörü, puan tablosunda kötü bir noktada olmadıklarını, 1 galibiyetin kendilerini farklı yere taşıyabileceğini söyledi.Mehmet Özdilek, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve bölgeyi etkileyen depreme değinerek, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.Karşılaşmaya galibiyet için çıktıklarını aktaran Özdilek, "Eksiklikler, sakatlıklar ve hastalıktan gelenler var. Birçok eksiğimiz var. Bunları çok fazla ifade etmiyoruz ama sonucunda 11'e 11 oyunda rakibin sadece çabuk hücumla gol bulabileceğini biliyorduk. O mevkide oynayan oyuncuların ilk defa yan yana olması, sağ bekin sol tarafta görev alması, Aissati ve Barrow'un ciddi hastalıklarla mücadele etmesi kolay değildi." diye konuştu.Maçta pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirten Özdilek, "Güzel pozisyonlarda golü bulsak belki ivme bizim lehimize gidecekti. Önümüzde 15 hafta gibi uzun bir maraton var. Ligdeki pozisyonumuz kötü değil. Dolayısıyla 1 galibiyet bizi çok farklı yerlere taşıyabilir. Bunu biraz öteledik gibi duruyor. Ben oyuncularımı yine ortaya koyduğu mücadelen dolayı tebrik ediyorum. Yeni gelen sakatlıktan dönen oyuncuların toparlanmasıyla önümüzdeki haftalar bizim açımızdan çok daha sağlıklı olacaktır." ifadelerini kullandı.