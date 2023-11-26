Mehmet Özdilek: ''Doğru insanlarla doğru yoldayım''

Serdal Adalı'nın dernek gezisine katılan ve Adalı'nın başkan seçilmesi durumunda sportif direktör görevini üstlenecek olan Mehmet Özdilek açıklamalarda bulundu.
Mehmet Özdilek, "Doğru insanlarla doğru yola çıktığıma inanıyorum. Bu yola ben de elimi değil, gövdemi koydum. Ben de atanabilirdim ama beklemedim. Seçim yolculuğunda da Sayın Adalı ile beraber yürüyorum.'' dedi.
Özdilek ayrıca, ''Devre arasında transfer yapmak çok zor ama bakacağız. Yabancı oyuncularımızın sayısı nedeniyle çok fazla oyuncu sirkülasyonu yapma şansımız yok. 2-3 transfer yapmak istiyoruz. İşimiz kolay mı? Hayır değil ama biz zoru severiz" ifadelerini kullandı.
Mehmet Özdilek, "Doğru insanlarla doğru yola çıktığıma inanıyorum. Bu yola ben de elimi değil, gövdemi koydum. Ben de atanabilirdim ama beklemedim. Seçim yolculuğunda da Sayın Adalı ile beraber yürüyorum.'' dedi.
Özdilek ayrıca, ''Devre arasında transfer yapmak çok zor ama bakacağız. Yabancı oyuncularımızın sayısı nedeniyle çok fazla oyuncu sirkülasyonu yapma şansımız yok. 2-3 transfer yapmak istiyoruz. İşimiz kolay mı? Hayır değil ama biz zoru severiz" ifadelerini kullandı.
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