Mehmet Özdilek: "Biz ne oynuyoruz!"

Mehmet Özdilek, A Milli Takım'ın Japonya karşısında aldığı 4-2'lik yenilgiği değerlendirdi.

, Fotoğraf; AA
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Mehmet Özdilek: 'Biz ne oynuyoruz!'
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12 Eylül 2023 17:45
Son güncelleme 12 Eylül 2023 18:21
Mehmet Özdilek, TRT Spor'da A Milli Takım'ın Japonya karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Özdilek'in A Milli Takım'la ilgili değerlendirmesi şu şekilde;

"Japonya'nın bir oyun aklı var saha organizasyonları çok yüksek. Milli Takım'da biz ne oynuyoruz? Bilen var mı? 4 yedik ama çok daha farklı bitebilirdi. Geldiğinden beri ilk defa Kuntz'un sesini bu kadar yüksek gördüm. Ermenistan maçı Kuntz'a etki etmiş olabilir. Zaman zaman işler iyi gitmez ama hiçbir teknik adam oyuncusunu medyanın önüne atmaz. Eğer oyuncuyu öne atıyorsa bu iş bitmiş demektir. Oyuncu hoca ilişkisi bitmiş demektir. Hocanın bugün ki ruh hali bazı şeylerin kopma noktasına geldiğini gösteriyor. Eğer senin istediğin şeyleri yapmayan oyuncuları hala oynatıyorsan tölerans gösteriyorsan demek ki burada bir forma adaletsizliği var demektir."

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