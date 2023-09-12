Mehmet Özdilek: 'Biz ne oynuyoruz!'

Mehmet Özdilek, TRT Spor'da A Milli Takım'ın Japonya karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.



Özdilek'in A Milli Takım'la ilgili değerlendirmesi şu şekilde;



"Japonya'nın bir oyun aklı var saha organizasyonları çok yüksek. Milli Takım'da biz ne oynuyoruz? Bilen var mı? 4 yedik ama çok daha farklı bitebilirdi. Geldiğinden beri ilk defa Kuntz'un sesini bu kadar yüksek gördüm. Ermenistan maçı Kuntz'a etki etmiş olabilir. Zaman zaman işler iyi gitmez ama hiçbir teknik adam oyuncusunu medyanın önüne atmaz. Eğer oyuncuyu öne atıyorsa bu iş bitmiş demektir. Oyuncu hoca ilişkisi bitmiş demektir. Hocanın bugün ki ruh hali bazı şeylerin kopma noktasına geldiğini gösteriyor. Eğer senin istediğin şeyleri yapmayan oyuncuları hala oynatıyorsan tölerans gösteriyorsan demek ki burada bir forma adaletsizliği var demektir."



