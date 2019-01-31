"Obertan tecrübeli bir oyuncu"

Auremir ve Khubulov ile yollar ayrılabilir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Drektörü Mehmet Özdilek, renklerine bağladıkları Fransız orta saha oyuncusu Gabriel Obertan'ın tecrübeli, kaliteli ve geçmişi çok güçlü bir oyuncu olduğunu söyledi.Mehmet Özdilek, kulüp binasında düzenlendiği basın toplantısında, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'tan alınan bir puanın moral ve güven açısından kendilerini mutlu ettiğini belirterek. "Üç puanla da dönebilirdik. Bu şansları yakaladık ama 'kazanamıyorsan kaybetmeme' felsefesiyle alınan bir puanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." dedi.Bunun anlam ifade edebilmesi için bu haftaki rakipleri Çaykur Rizespor'u yenmelerinin çok önemli olduğunu dile getiren Özdilek, şöyle devam etti:"Bu maçı kazanarak moral açısından güçlenip yolumuza devam etmek istiyoruz. Artık bu ligde hiçbir müsabakanın kolay olmadığını biliyoruz. Rakibimiz ikinci yarıya 2'de 2 yaparak başladı, buraya moralli geliyorlar. Biz saha ve seyirci avantajımızı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Bu güne kadar hep yanımızda olan taraftarlar kalan 15 haftada aynı ciddiyetle takımlarına destek olsunlar. Kazanarak yolumuza devam etmek tek düşüncemiz, kazanacağız."Mehmet Özdilek, Lokman Gör'ün kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada oynayamayacağını, ara transfer döneminde de 6 oyuncu kadroya kattıklarını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:"Bu futbolcuların ikisi geçen hafta oynadı, performanslarından memnunum. Ara transfer döneminde futbolcu almak zor. Minimum hatayla transferleri yaptığımızı düşünüyorum. Takımla çalışma anlamında biraz eksiklikleri var ama bir iki hafta içinde takıma ciddi katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. İnşallah hayal ettiklerimizle oyuncuların performansı birleşecek. Bu birleşme de bizi ikinci yarı özellikle ofansif anlamda güçlü takım haline getirecek."Mehmet Özdilek, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Beşiktaş maçında golü bulduktan sonraki süreçte 6-7 çok net pozisyonları olduğunu ancak bunları değerlendiremediklerini belirterek, şunları dile getirdi:"Doğru tercihler, pasın şiddeti konularında istediğimiz bağlantıları çok fazla yapamadık. Bu biraz da tecrübeyle alakalı. O tercihleri görmek, o final paslarını atabilmek adına Obertan'ı aldık. Obertan bizim açımızdan bu işi yapabilecek tecrübeli, kaliteli ve geçmişi çok güçlü bir oyuncu. O da kamptan geliyor. Fiziksel olarak yüzde 5-10'luk kaybı var ama bu çok önem teşkil etmeyecektir, bir haftada toparlayacaktır. Çünkü bu tür oyuncuya ihtiyacımız vardı, onu da Obertan ile kapattığımızı düşünüyorum."Auremir Dos Santos ve Arsen Khubulov'un takımdan ayrılabileceğini aktaran Özdilek, sözlerini şöyle tamamladı:"Auremir ailevi nedenler dolayısıyla ülkesine dönmek istediğini ifade etti. Dolayısıyla aile olunca birçok şeyden feragat edebiliyorsunuz. Onun öyle bir talebi oldu. Bununla ilgili karar vereceğiz. Khubulov ile ilgili düşüncelerimiz var, görüşüyorlar. Khubulov'un da yaklaşımı olursa kendisi ile yollarımızı ayırmak istiyoruz. Yönetim kurulu onunla belli noktaya geldi."