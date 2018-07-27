Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Karagümrük'e destek

Uzun yıllar süren Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine gelen ve yoğun günler geçiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'yı kabul ettiBakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik yıllarının geçtiği 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fatih'in Karagümrük Kulübü'nün ihtiyaçlarıını dinledikten sonra Karagümrük'ün taraftarının Fatih'ten ayrılmaması gerektiğini yineleyerek kırmızı siyahlı kulübe sahasının çim yapılması ve ilerleyen dönemlerde de tesis konusunda çalışma yapacakları konusunda destek sözü verdi.Bakan Kasapoğlu uzun yıllar Türk futbolunun içinde bulunan Süleyman Hurma'nın da Karagümrük'ün başına gelmesinden memnuniyet duyduğunu ve eski şaşalı günlerine döneceğine inandığını aktardıBaşkan Hurma da Kasapoğlu'na kulübün formasını hediye ederek hem bakana yeni görevinde başarılar diledi hem de sıcak yaklaşımından dolayı teşekkür etti. Hurma, stat ve tesis yetersizliği nedeniyle Fatih'ten ayrılma noktasına gelen Karagümrük Kulübü'nün Bakan Kasapoğlu'nun verdiği destekle yuvasından kalacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.