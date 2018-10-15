Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 'Amacımız düşünen, analiz eden ve üreten bir gençlik'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, düşünen, analiz eden ve üreten bir gençlik hedeflediklerini söyledi.Hilton Bosphorus Hotel'de düzenlenen Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul Buluşması'na konuşmacı olarak katılan Bakan Kasapoğlu, "Sosyal fayda, çok önemli bir konu başlığı. Amacımız düşünen, analiz eden ve üreten bir gençlik. Gençliğimize güveniyoruz. Gençler bizim yarınlarımız. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Bu, bizim inanç noktamızda olan bir konu. Sadece kendisi için değil başkası için de faydalı olmak çok önemli." ifadelerini kullandı.Türk insanının genetiğinde ve bu coğrafyanın kaderinde cömertlik olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Çok cömert bir ülkeyiz. Bu anlamda da gururluyuz. İnsanımız bu anlamda gerçekten çok özverili. Tabii ki gönüllülük, kurumsallaşma noktasında belki küresel anlamda bir eksiklik arz ediyor. O noktadaki sorunu da maalesef ölçemediğimiz için ifade edemiyoruz. Bu da bir eksiklik gibi algılanıyor. İnsani yardım ya da gönüllülük noktasında bir eksik gibi algılanıyor ama Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi küresel çatısı olan kuruluşlarla iş birliğiyle inşallah bu eksikliği gidereceğimize inanıyorum. Çünkü bizim hamurumuzda, mayamızda gönüllülük ziyadesiyle var. İnsanımızın az önce gönüllülük konusundaki motivasyonunu ifade ettim. Bugün buradaki bu heyecan ve coşku, gençlerimizin sosyal yardım konusunda ne kadar etkin olduğunu gösteriyor."Türkiye'nin, dünyanın her noktasına ulaşan önemli kurumlara sahip olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Sizin küresel anlamdaki çalışmalarınız ve bizim iş birliğimizle oluşacak sinerji, bu anlamdaki potansiyeli de ortaya çıkaracaktır. Elbette atılması gereken adımlar var. Ülkemizin dünyanın her noktasına dokunan kurumları var. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı gibi mesela. Hiç ulaşılamayan yerlere ulaşıyoruz. Bu anlamda da gerçekten son yıllarda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde insani faaliyetler noktasındaki gelişmişliğimizi, farkımızı rakamlar da ortaya koyuyor." diye konuştu.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendini genç hisseden herkesi Bakanlığın bir paydaşı olarak gördüklerini dile getirdi.Herkesi gönüllü adayı olarak gören bir anlayışa sahip olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Biz gençliği rakamlara boğmuyoruz. Bu çerçevede bizim gencgonulluler.gov.tr adresimizde gönüllü olmak isteyenlerle gönüllüleri buluşturan bir platformumuz var. Burası hem eğitim hem irtibat sağlıyor. Hem de potansiyeli ortaya çıkarmak için bir katkı sağlıyor. Bunu daha da canlandıracağız. İş birliğiyle oluşturacağımız sinerji, bu çalışmaları çok daha üst seviyelere taşıyacaktır." şeklinde görüş belirtti.Sanal bağımlılık konusuna da değinen Bakan Kasapoğlu, "Sanal bağımlılıkla ayrıca mücadele etmemiz gerekiyor. Elbette sanal ortamın avantajları çok önemli, bu avantajları göz ardı etmek istemeyiz ama sanalın yanında insanlara, toprağa dokunmak gerçekten önemli. Bu çerçevede biz gençlerimizi, çocuklarımızı ve bireylerimizi hayatın gerçek yönüne dokunma konusunda da teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.Bakanlığın projeleriyle ilgili bilgi de veren Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Bakanlığımızın, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüyle koordine ettiği sosyal bir projemiz var. Bu sosyal uyum projesi çerçevesinde Suriyelilerin toplumumuza uyumu, bulundukları çevreye uyumu ve eğitimleri çerçevelerinde çalışmalar yapıyoruz. Bunu 25 ilde yapıyoruz. Daha da zenginleştirmemiz gereken bir proje. Hem ülkemiz için önemli bir proje hem de Suriyeliler için önemli bir proje. Suriyelilerin topluma uyumu, kazandırılması ve bir sonraki aşamada da kendi topluluklarına fayda sağlamaları yönünde bir proje bu aslında. Açıkçası çok güzel sonuçlarını görüyoruz. Damla Gönüllüleri projemiz var. Çok güzel sonuçlarını gözlemlediğim bir proje. Aklına gelebilecek her türlü katkıyı sağlayan, kimsesi olmayan insanların evlerini temizlemekten tutun, yoksullara yardım etmeye, açları doyurmaya, öğrencilere ders çalıştırmaya, köylerde kütüphane kurmaya, ağaç dikmeye kadar her türü güzel faaliyeti esas alan bir proje. Türkiye'de okuyan yabancı gençlerimiz de bu projenin içinde. Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar arkadaşlarımız gidiyor, oraya yardım götürüyor, konaklıyorlar. Bu proje çok ciddi noktalara ulaştı."