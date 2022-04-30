Mehmet Helvacı: 'İbra edilmeyenler kendilerine baksınlar'

Galatasaray'da mahkeme kararıyla iptal edilen seçimin ardından Galatasaray Divan Kurulu toplandı.



Toplantıda söz alan Divan üyesi Mehmet Helvacı şu sözleri söyledi:



"Mevcut yönetim buraya 'biz gitmeyelim de Galatasaray'ın gerçek sahibinin kim olduğu görülsün' diye düşünerek gelmedi. Yargıtay ne derse desin, ibra bir güven oylamasıdır. İbra edilmeyenler kendi davranışlarına bakmalıdır. O zaman neden ibra edilmediklerini anlarlar. İbra bir güven oylamasıdır. Mahkeme kararında bugün hava kötü Galatasaraylılar üşümesin diye seçimi iptal ettim diyebilirlerdi, beklerdim.





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