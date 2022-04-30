Mehmet Helvacı: 'İbra edilmeyenler kendilerine baksınlar'

Galatasaray'da mahkeme kararıyla iptal edilen seçimin ardından Galatasaray Divan Kurulu toplandı.
Toplantıda söz alan Divan üyesi Mehmet Helvacı şu sözleri söyledi:
"Mevcut yönetim buraya 'biz gitmeyelim de Galatasaray'ın gerçek sahibinin kim olduğu görülsün' diye düşünerek gelmedi. Yargıtay ne derse desin, ibra bir güven oylamasıdır. İbra edilmeyenler kendi davranışlarına bakmalıdır. O zaman neden ibra edilmediklerini anlarlar. İbra bir güven oylamasıdır. Mahkeme kararında bugün hava kötü Galatasaraylılar üşümesin diye seçimi iptal ettim diyebilirlerdi, beklerdim.
Toplantıda söz alan Divan üyesi Mehmet Helvacı şu sözleri söyledi:
"Mevcut yönetim buraya 'biz gitmeyelim de Galatasaray'ın gerçek sahibinin kim olduğu görülsün' diye düşünerek gelmedi. Yargıtay ne derse desin, ibra bir güven oylamasıdır. İbra edilmeyenler kendi davranışlarına bakmalıdır. O zaman neden ibra edilmediklerini anlarlar. İbra bir güven oylamasıdır. Mahkeme kararında bugün hava kötü Galatasaraylılar üşümesin diye seçimi iptal ettim diyebilirlerdi, beklerdim.
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