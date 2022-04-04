Mehmet Helvacı, gözyaşlarıyla aday olmayacağını açıkladı

Galatasaray'da eski 2. başkan Mehmet Helvacı, olağanüstü seçimde aday olmayacağını gözyaşları içinde açıkladı.



"BAŞKANLIK DÜŞÜNMÜYORUM"



GSTV'ye konuşan Helvacı, gözyaşları içerisinde yaptığı açıklamada, "Eşimin ağır bir hastalığı var. Bugün yayına bile çıkmam doğru olmayabilir ama eşimle birlikte bizim önceliğimiz Galatasaray. Umarım bu hastalığı atlatırız. Bu yüzden başkanlık düşünmüyorum. Dua bekliyoruz, Galatasaraylılar eşime dua etsin." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Galatasaray'da şu ana kadar başkanlık için Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylığını açıkladı.





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