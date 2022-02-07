Mehmet Güney, Kış Olimpiyatları'nda teknik delege olarak görev yapıyor

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Teknik Kurul Başkanı Mehmet Güney, Kış Olimpiyatları'nda teknik delege olarak görev yapıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mehmet Güney, Kış Olimpiyatları'nda teknik delege olarak görev yapıyor
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07 Şubat 2022 14:39
Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Teknik Kurul Başkanı Mehmet Güney, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda snowboard müsabakalarında teknik delege olarak görev yapıyor.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Güney, 7 milli sporcunun yarıştığı organizasyonda Türkiye'yi snowboard teknik delegesi olarak temsil ediyor.

Güney, daha önce birçok uluslararası spor organizasyonunda teknik delege olarak görev yapmıştı.

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