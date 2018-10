Mehmet Emin Uluç: 'Fener'in en iyisi Fener'e karşı'

Türkiye Gazetesi yazarlarından Mehmet Emin Uluç, Ankaragücü teknik direktörü İsmail Kartal'ı ön plana çıkartan bir yazı kaleme aldı. İşte o sözler...Mütevazı kimliği teknik direktörlüğünün önüne geçtiği için mi, yoksa dillere pelesenk olmuş "Karizmadan" uzak durduğu (!) için mi bilinmez ama sarı-lacivertli tribünler onun adını hiç delice haykırmadı... Oysa o hem futbolculuğunda hem de hocalığında her şeyini ortaya koydu Fenerbahçe için ve çok şey kattı, aidiyet duygusuyla gönülden bağlı olduğu camiaya.Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yaptığı dönemde soyunduğu gizli kahramanlık rolünü, Ersun Yanal'la da sürdürdü. Teknik direktörlük koltuğuna oturduğunda yaptıkları ise diğer kahramanlıkları gibi "gizli" kaldı. O ise her zamanki duruşunu bozmadı. Futbol dünyamızın maalesef artık yabancı olduğu adamlığı gereği sustu ve işini yapmaya devam etti.Ama ben daha fazla susamayacağım, hakkını teslim edeceğim. Evet, İsmail Kartal'dan bahsediyorum, namıdiğer Arap İsmail'den Ersun Yanal yönetiminde 2013-14 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona da aynı hocayla girmeye hazırlanıyordu. Ancak dönemin başkanı Aziz Yıldırım, ani bir kararla Yanal'ı görevden aldı ve yurt dışı kampına yardımcı hoca olarak giden İsmail Kartal kendini bir anda teknik direktörlük koltuğunda buldu.Tek bir transfer yapmıştı Fenerbahçe. Temmuz ayında takıma katılan Diego. O da ağustosta göreve başlayan İsmail Hoca'nın tercihi değildi. Zaten devre arasında da bir takviye yapılmadı ve Kartal sezonu kendisine devredilen takımla tamamlamak zorunda kaldı. Evet, şampiyon bir kadro devralmıştı, ancak problemler vardı. Her zaman problemli olan Emenike gemi azıya almış, Webo ise sakatlıktan başını kaldıramaz olmuştu.Devre arasına en yakın takipçisi Galatasaray'ın 1 puan önünde lider giren Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yönetimden tek talebi bir golcü transferiydi. Ama kabul görmedi. Gerekçe, mali sıkıntılardı.Ocak ayında camianın çocuğu 'Arap İsmail'e "Para yok" diyerek bir golcü almayan yönetimin, haziran ayında "elin oğlu" Vitor Pereira'ya, aralarında Van Persie ve Nani gibi dünya yıldızlarının da yer aldığı 11 yeni transferle Türk futbol tarihinin en pahalı kadrosunu sunması ise manidardı.Tribünlerin bugün bile adını hasretle andığı Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si 74 puanla şampiyon olmuştu da, İsmail Kartal da 74 puan toplamıştı ama ikinci sırada kalmıştı.Fenerbahçe, Ersun Yanal'la şampiyon olurken, en yakın takipçisi Galatasaray 65 puanda kalmıştı. Sezonu 3. bitiren Beşiktaş, 62 puanla finiş görmüştü.İsmail Kartal, 74 puan toplarken ise Galatasaray 77 puanla şampiyonluğa uzanmış, yine üçüncü olan Beşiktaş bu sefer 69 puana ulaşmıştı.Yanal, içerde 2-0 yendiği Galatasaray'a dışarda 1-0 yenilmiş. Beşiktaş'la da Kadıköy'de 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Yani derbilerden 5 puan alınmıştı. Kartal ise, deplasmanda 2-1 yenildiği Galatasaray'dan Kadıköy'deki rövanşı 1-0 almış. Beşiktaş'ı dışarda 2-0, içerde 1-0'la geçerek derbilerden 9 puan çıkarmıştı. Ama bir önceki sezona göre daha güçlü olan rakiplerle kısıtlı kadroyla başa çıkmak mümkün olmamıştı.Peki, sezon başında transfer yapamayan, arada takviye alamayan, golcüleri sorunlu olan Fenerbahçe'nin başka derdi yok muydu?İsmail Kartal'ın taleplerine cevap vermeyen, sunduğu istifaları kabul etmeyen yönetim, hocanın, "Çok sayıda oyuncunun sözleşmesi bitecek. Çocuklarla bir konuşun, güvence verin. Motivasyonları artsın talebine" süper (!) bir yaklaşım göstermişti. Başkan Aziz Yıldırım, yeni sezonda yeni bir kadro kuracağı söyleyerek, ateşin üzerine benzin dökmüştü. Yetti mi, tabii ki hayır!"Bir ateş etmediğiniz kalmıştı" diyecektik ki, o da oldu! Sarı-lacivertliler, ligin 26. haftasında 5-1 kazandığı Rize deplasmanından dönerken, silahlı saldırıya maruz kaldı. Fenerbahçe takım otobüsüne ateş edildi, futbolcular ölümden döndü. Lig maçları 1 hafta ertelendi.Olayın üzerinden bugün itibarıyla bin 304 gün geçti. Failler bulunamadı. Olan yine Fenerbahçe'ye oldu.Peki, tüm bunların yaşandığı sezonda rakamlar nasıl gelişti.İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si, atılan gol istatistiği hariç tüm istatistiklerde ligin en iyisi olmayı başardı.2014-15 sezonunda, ceza alanı içinden şut, ceza alanına atılan pas, ceza alanına gönderilen top, gol girişimi, hücum bölgesinde top kazanma, hücum bölgesinde topla oynama, isabetli orta, kullanılan köşe vuruşu, orta, rakibi karşılama mesafesi, rakipten kazanılan top, sahipsiz top, şut, takımın kendi kalesine uzaklığı, top çalma gibi tam 15 farklı istatistikte ligin en iyisi oldu İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe.Takviyesiz kadrosu, problemli golcüleri, sözleşme endişesi yaşayan oyuncuları, arkasında durmayan bir yönetimi, yeterli desteği vermeyen taraftarı ve hepsinden önemlisi ölümden dönmenin ağırlığı varken omuzlarında, "camianın öz evladı" Arap İsmail öyle rakamlar yakaladı ki, halefleri Vitor Pereira, Dirk Advocaat, Aykut Kocaman ve Phillip Cocu yanına dahi yaklaşamadı.