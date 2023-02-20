Mehmet Emin Cankurtaran, kabri başında anıldı

Fenerbahçe Kulübü'nde 1974-1976 yılları arasında başkanlık yapan Mehmet Emin Cankurtaran, vefatının 14. yılında kabri başında anıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gerçekleşen anma törenine yönetim kurulu üyesi Ruşen Çetin, eski yönetici Ünal Uzun, Cankurtaran'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Anma töreninde, Mehmet Emin Cankurtaran'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gerçekleşen anma törenine yönetim kurulu üyesi Ruşen Çetin, eski yönetici Ünal Uzun, Cankurtaran'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Anma töreninde, Mehmet Emin Cankurtaran'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
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