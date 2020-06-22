Fenerbahçe, transferde ezeli rakibi Galatasaray'a önemli bir çalım atarak Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmak için prensip anlaşmasına varmıştı.Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu kez Yiğidolar'dan atak geldi... Mert Hakan'ı kaybeden kırmızı beyazlılar, transferde rotasını Fenerbahçeli yıldıza çevirdi.Mert Hakan'ın ayrılışının ardından orta sahanın göbeğinde önemli bir eksiklik olacağını düşünen Sivassporlu yetkililerin yeni 'beyin' olarak Mehmet Ekici'yi istediği kaydedildi.Öte yandan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, konu ile ilgili yaptığı açıklamada transfer için "Mutlaka bitirmemiz lazım." komutunu verdiği dile ifade edildi.