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Mehmet Ekici'ye Bundesliga'dan talip!

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Ekici Almanya'nın köklü kulübü Werder Bremen'in radarına girdi.

Kaynak: Takvim
Mehmet Ekici'ye Bundesliga'dan talip!
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05 Ağustos 2018 04:02
Fenerbahçe'ye geldiği günden beri şanssızlıklarla boğuşan Mehmet Ekici'ye Almanya'dan talip var.

Tecrübeli oyuncunun eski takımı Werder Bremen'in 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine katmak istediği öğrenildi. 2014 yılından beri Türkiye'de olan Ekici'nin menajerinin teklifi doğruladığı ancak henüz Fenerbahçe ile görüşmediği bildirildi.

Sarı-Lacivertli takımda Teknik Direktör Phillip Cocu'nun bu transfere onay verip vermeyeceği merakla bekleniyor.

Mehmet Ekici, Almanya'da Bayern Münih ve Nürnberg gibi takımlarda da oynadı.

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