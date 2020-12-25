Mehmet Ekici'nin Hannover'deki geleceği belirsiz

Mehmet Ekici, uzun süredir Hannover 96 ile antrenmanlara çıkıyor ancak haken sözleşmeye imza atmadı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Mehmet Ekici'nin Hannover'deki geleceği belirsiz
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25 Aralık 2020 17:41
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Mehmet Ekici, bir süredir Alman ekibi Hannover 96 ile idmanlara çıkıyor.

30 yaşındaki oyuncu, halen Bundesliga 2 ekibi ile sözleşmeye imza atmadı.

Hannover Başkanı Martin Kind, Mehmet Ekici'nin geleceğinin henüz belli olmadığını açıkladı.

Mehmet Ekici, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları giydi. Orta saha oyuncusu, Almanya'da Bayern Münih, Nürnberg ve Werder Bremen formalarını terletti.



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