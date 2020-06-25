Mehmet Ekici'den Fenerbahçe için %50 indirim!

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Mehmet Ekici, sarı-lacivertli takımda kalmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Mehmet Ekici'den Fenerbahçe için %50 indirim!
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25 Haziran 2020 09:27
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici, yeni anlaşma için %50 indirim yapma kararı aldı.

Sivasspor başta olmak üzere birçok Süper Lig takımının peşinde olduğu Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

Yıllık yaklaşık 1 milyon 700 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcunun 800 bin Euro'ya imza atabileceği öğrenildi.



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