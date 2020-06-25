Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici, yeni anlaşma için %50 indirim yapma kararı aldı.



Sivasspor başta olmak üzere birçok Süper Lig takımının peşinde olduğu Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de kalmak istiyor.



Yıllık yaklaşık 1 milyon 700 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcunun 800 bin Euro'ya imza atabileceği öğrenildi.



