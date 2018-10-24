Mehmet Ekici'den Cocu'ya tepki

Fenerbahçe'de sakatlıktan başı kurtulmayan Mehmet Ekici, Sivasspor maçında 17 dakikada oyun dışı kalırken, kulübede gözyaşlarına hakim olamamıştı. Sağ üst adalesinde yırtık olan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak oyuncu, teknik direktör Cocu ve teknik heyete sitem etti. Oyundan çıkarken bazı isimlere tepki gösterdiği gözlemlenen oyuncunun,sözleriyle hem Cocu'ya hem de yedek kulübesindeki antrenörlere tepki koyduğu bildirildi.Ekıcı'nın dışında diğer yedek oyuncuların da az ısındıkları konusunda teknik heyetten şikayetçi oldukları ifade edildi. Oyuncuların, "Oyuna almadan 6-7 dakika önce ısınmaya yolluyor. Zaten az ısınıyoruz. Bir de oyuna girmeyi beklerken soğuyoruz. Sahaya hazır girmiyoruz" şeklinde konuştukları belirtildi. Mehmet'in gözyaşlarını tutamadığı, sakatlığının ardından teknik direktör Phillip Cocu'ya bu durumun iletildiği öğrenildi. Hollandalı teknik adamın bu hatasını düzelteceği ifade edildi. Cocu, bundan sonraki maçlarda oyuncuları ısınmaya daha erken gönderecek. Böylece muhtemel sakatlıkların önüne geçilmiş olacak. Yeni uygulamaya Anderlecht maçıyla geçilecek.Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, 3-5-2 dizilişine dönüyor. Hollandalı hoca, Spartak Trnava maçında ilk kez denediği ve sonuç aldığı bu dizilişle Anderlecht'i de yenmeyi hedefliyor. Üçlü savunma Neustadter, Skrtel ve Reyes'ten oluşacak. Sağ kanatta Şener, solda ise İsmail görev yapacak. Ortada Jailson, Elif ve Benzia hücumda Frey-Slimani oynayacak.Fenerbahçe'de Sivas'a götürülmeyen Slimani ve Benzia, Anderlecht mücadelesinde forma giyebilecek. Sivasspor maçının 61. dakikasında oyundan alınan Andre Ayew ise dün idmana katılmadı. Yarınki maçta dinlendirileceği gelen bilgiler arasında. Takım bugün Hollanda'ya gidiyor.Fenerbahçe'nin kulübeye mahkum olan tecrübeli futbolcusu Mathieu Valbuena'ya talip çıktı. Fransız futbolcuyu ülkesinin ekiplerinden Lille'in istediği iddia edildi. Fransa basınına yansıyan haberlere göre; Ligue 1'e harika bir başlangıç yapan ve ikinci sırada yer alan Lille, ara transfer döneminde orta sahasını yaratıcı bir oyuncu ile takviye etmek istiyor ve Fenerbahçe'de mutsuz olan 34 yaşındaki Mathieu Valbuena'yı gözüne kestirdi.