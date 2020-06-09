Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci imzaya hazır

Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacakları en çok merak edilen isimlerin başında gelen Mehmet Ekici ile Tolga Ciğerci'nin durumlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yapılan maaş indirimi teklifini kabul eden Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin Sarı- Lacivertli yönetimden imza için davet bekledikleri öğrenildi.

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Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci imzaya hazır
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09 Haziran 2020 11:31
Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacakları en çok merak edilen isimlerin başında gelen Mehmet Ekici ile Tolga Ciğerci'nin durumlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yapılan maaş indirimi teklifini kabul eden Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin Sarı- Lacivertli yönetimden imza için davet bekledikleri öğrenildi.

Her iki oyuncunun yıllık ücretinin 1 milyon Euro'nun altında olduğu ifade ediliyor. Özellikle Mehmet Ekici'nin mevcut maaşında yüzde elli gibi daha az bir rakamı kabul ettiği öğrenildi. F.Bahçe'nin Tolgay Arslan ile olan sözleşmesinden çıkmak istediği uygun takım arandığı da gelen haberler arasında.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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