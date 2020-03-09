Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci için kararı yeni teknik adam verecek

Fenerbahçe yönetimi Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ın sözleşmelerini uzatmasına karşın Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci için bir girişimde henüz bulunmadı.Mehmet Ekici ile Tolga Ciğerci için kararı yeni teknik direktörün vermesi bekleniyor.Eğer yeni teknik direktör kalmaları yönünde bir iradede bulunursa Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ile yeni sözleşme imzalanacak.