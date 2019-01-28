Mehmet Ekici: ''Umarım 3, 3 devam ederiz''

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan, galibiyetin ardından konuştu.2 gol atan ve bir de penaltı kaçıran Mehmet Ekici, şu sözleri kullandı;"Önemli olan 3 puandı. İnşallah bundan sonra çıkış yakalarız ve 3, 3 devam ederiz. Kariyerimde hat-trick yapamadım ama 2 gol atmıştım. Olmadı ama inşallah bundan sonra olur."