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Mehmet Ekici: ''Umarım 3, 3 devam ederiz''

Mehmet Ekici: ''Umarım 3, 3 devam ederiz''

Kaynak: Sporx.com
Mehmet Ekici: ''Umarım 3, 3 devam ederiz''
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28 Ocak 2019 23:17
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Mehmet Ekici, galibiyetin ardından konuştu.

2 gol atan ve bir de penaltı kaçıran Mehmet Ekici, şu sözleri kullandı;

"Önemli olan 3 puandı. İnşallah bundan sonra çıkış yakalarız ve 3, 3 devam ederiz. Kariyerimde hat-trick yapamadım ama 2 gol atmıştım. Olmadı ama inşallah bundan sonra olur."

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