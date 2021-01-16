Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Almanya'da Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Bir süredir Ekici ile temasta olan Yeni Malatyaspor yönetiminin, tecrübeli oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi.



Yeni Malatya'dan Ferdi Durdu'nun haberine göre; Süper Lig'de son olarak 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 8 karşılaşmada 397 dakika görev alan Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmak için harekete geçen Yeni Malatyaspor yönetimi, tecrübeli oyuncunun Süper Lig'e yeniden dönmeye sıcak bakmasıyla birlikte transfer çalışmasında büyük bir yol kat etti.



31 yaşındaki Almanya doğumlu Mehmet Ekici, on numaranın yanı sıra merkez orta saha ile orta sahanın solunda da görev yapıyor. Bonservisi elinde bulunan ve güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan Ekici, daha önce Nürnberg, Werder Bremen, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin formalarını giydi.



