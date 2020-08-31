Mehmet Ekici transferde Fatih Terim'in son tercihi

Orta saha için yurt dışından birkaç isimle görüşen Galatasaray'da, Mehmet Ekici ismi gündeme gelmişti. Fenerbahçe'den ayrılan gurbetçi oyuncu, Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istese de Ekici, Fatih Terim'in ilk tercihi değil...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Mehmet Ekici transferde Fatih Terim'in son tercihi
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31 Ağustos 2020 11:25
Alternatifli ve kaliteli bir orta saha kurgusu oluşturmak isteyen Galatasaray, yurt dışında transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da yurt içindeki opsiyonları da değerlendiriyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Mehmet Ekici gündeme gelse de gurbetçi yıldız Fatih Terim'in ilk tercihi değil. 30 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı formayı giyerek kendisini yeniden ispatlamak istiyor.

Ancak Terim, listedeki diğer isimlerle anlaşılamaması durumunda Ekici'ye yönelebileceklerini yönetime iletti.

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