Mehmet Ekici: 'Çok iyi durumdayım, hazırım'

Ligin ilk yarısında forma giyemeyen Mehmet Ekici, zorlu Galatasaray derbisi öncesi hocasından forma bekliyor.
İdmanlardaki hırslı görüntüsüyle teknik heyete mesaj gönderen yıldız futbolcunun, "Çok iyi durumdayım. Görev verilmesi halinde takıma katkı sağlayacağıma inanıyorum" dediği belirtiliyor.
Mehmet Ekici, bu sezon Fenerbahçe forması ile 4 resmi karşılaşmada yer aldı. Sarı-Lacivertli orta saha, Süper Lig'de sadece 1 maçta görev aldı. Mehmet Ekici, görev aldığı Başakşehir maçında 1 dakika forma giydi.
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İdmanlardaki hırslı görüntüsüyle teknik heyete mesaj gönderen yıldız futbolcunun, "Çok iyi durumdayım. Görev verilmesi halinde takıma katkı sağlayacağıma inanıyorum" dediği belirtiliyor.
Mehmet Ekici, bu sezon Fenerbahçe forması ile 4 resmi karşılaşmada yer aldı. Sarı-Lacivertli orta saha, Süper Lig'de sadece 1 maçta görev aldı. Mehmet Ekici, görev aldığı Başakşehir maçında 1 dakika forma giydi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın