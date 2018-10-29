Mehmet Demirkol'dan Ozan Kabak için ilginç örnek

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN SPORTS HABER'de Galatasaray'ı değerlendirirken, Ozan Kabak hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Malatyaspor maçında bir penaltı yaptıran Ozan Kabak'a yapılan eleştirilere tepki gösteren Mehmet Demirkol ilginç bir örnek verdi.
Ozan Kabak'a destek olan Demirkol konuyla ilgili ''18 yaşında babası para yollamasa yaşayamayacak adam, çıkmış babasının aldığı telefonla 'Ozan çok penaltı' yaptırıyor diye yazı yazıyor. Ya 3 tane eliyle vursa tamam anlarım, eleştir. Bu pzosiyonlar öyle değil ki...'' ifadelerini kullandı.
Ozan Kabak, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 3 penaltıya neden olmuştu.
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Malatyaspor maçında bir penaltı yaptıran Ozan Kabak'a yapılan eleştirilere tepki gösteren Mehmet Demirkol ilginç bir örnek verdi.
Ozan Kabak'a destek olan Demirkol konuyla ilgili ''18 yaşında babası para yollamasa yaşayamayacak adam, çıkmış babasının aldığı telefonla 'Ozan çok penaltı' yaptırıyor diye yazı yazıyor. Ya 3 tane eliyle vursa tamam anlarım, eleştir. Bu pzosiyonlar öyle değil ki...'' ifadelerini kullandı.
Ozan Kabak, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 3 penaltıya neden olmuştu.
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