Mehmet Demirkol'dan Ozan Kabak için ilginç örnek

Spor yazarı ve yorumcusu, beIN SPORTS HABER'de'ı değerlendirirken,hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.Malatyaspor maçında bir penaltı yaptıran Ozan Kabak'a yapılan eleştirilere tepki gösteren Mehmet Demirkol ilginç bir örnek verdi.Ozan Kabak'a destek olan Demirkol konuyla ilgiliifadelerini kullandı.Ozan Kabak, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 3 penaltıya neden olmuştu.