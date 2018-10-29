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Mehmet Demirkol'dan Ozan Kabak için ilginç örnek

Mehmet Demirkol, Galatasaray formasıyla bu sezon 3. kez penaltı yaptıran Ozan Kabak'a sahip çıktı.

Kaynak: Sporx.com
Mehmet Demirkol'dan Ozan Kabak için ilginç örnek
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29 Ekim 2018 11:59
Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN SPORTS HABER'de Galatasaray'ı değerlendirirken, Ozan Kabak hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Malatyaspor maçında bir penaltı yaptıran Ozan Kabak'a yapılan eleştirilere tepki gösteren Mehmet Demirkol ilginç bir örnek verdi.

Ozan Kabak'a destek olan Demirkol konuyla ilgili ''18 yaşında babası para yollamasa yaşayamayacak adam, çıkmış babasının aldığı telefonla 'Ozan çok penaltı' yaptırıyor diye yazı yazıyor. Ya 3 tane eliyle vursa tamam anlarım, eleştir. Bu pzosiyonlar öyle değil ki...'' ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 3 penaltıya neden olmuştu.



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