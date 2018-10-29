Mehmet Demirkol: ''Müslüm filmi yerine Slimani'yi seyret, aynı''

Spor yazarı ve yorumcusu, beIN SPORTS HABER'de'yi değerlendirirken,ile ilgili de ilginç ifadeler kullandı.Slimani'nin transfer olduğu dönemde çok şeyler beklediğini daha önce birkaç kez dile getirmiş olan Mehmet Demirkol, golcü oyuncuyu eleştirdi.Müslüm Gürses'in hayatını konu olan sinema filmini, Islam Slimani'ye benzeten Mehmet Demirkolifadelerini kullandı.Leicester City'den kiralanan Islam Slimani, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 13 resmi maçta sadece 3 gole imza atabildi.