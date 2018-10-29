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Mehmet Demirkol: ''Müslüm filmi yerine Slimani'yi seyret, aynı''

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani'yi eleştirirken, çok ilginç ifadeler kullandı.

Kaynak: Sporx.com
Mehmet Demirkol: ''Müslüm filmi yerine Slimani'yi seyret, aynı''
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29 Ekim 2018 12:51
Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN SPORTS HABER'de Fenerbahçe'yi değerlendirirken, Islam Slimani ile ilgili de ilginç ifadeler kullandı.

Slimani'nin transfer olduğu dönemde çok şeyler beklediğini daha önce birkaç kez dile getirmiş olan Mehmet Demirkol, golcü oyuncuyu eleştirdi.

Müslüm Gürses'in hayatını konu olan sinema filmini, Islam Slimani'ye benzeten Mehmet Demirkol ''Fenerbahçe'nin santraforu daha böyle pırıltılı olmalıdır. Pozitif bir enerji saçmalı. Slimani keder saçıyor. Ben Müslüm filmine gitmeyi düşünüyordum, gitmeyeceğim. Slimani'yi seyret aynı şey'' ifadelerini kullandı.

Leicester City'den kiralanan Islam Slimani, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 13 resmi maçta sadece 3 gole imza atabildi.

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