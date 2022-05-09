Mehmet Demirkol: 'Maçın kahramanları Novak ve Batshuayi'

Spor yazarı Mehmet Demirkol, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Demirkol köşesinde; "İki duran top tehlikesi ve gol sonrasında Fenerbahçe beklemeye geçince Valerian Ismael'in presin biraz ötesine geçen rakibi avlama planı iyi işledi. Normal şartlarda Beşiktaş'ın en büyük sorunlarından biri orta sahanın merkezinin ikili kalması, rakibe sayısal üstünlüğü vermesi oluyor. Bu kez öyle olmadı. Ghezzal'ın eforlu katkısına Larin de destek verince özellikle Gustavo için iş zorlaştı. Zajc'ı izole ettiler hiç rahat ettirmediler. Konuk ekip merkezde topu istediği gibi akıtamadı. Bu, merkezde neredeyse bir 4'lü oluşturdu. Böyle olunca Rıdvan da çizgiye açılabildi. Serdar da sağdan birkaç kez çıktı. Kenan da efektif oynadı. Fenerbahçe oyun kuramadı ve sadece uzun toplarla Rossi'yi kaçırmak istedi.



Bir hedef bulamadılar



Ancak Beşiktaş da özellikle Emirhan'ın çok iyi derin paslarına hareketlenecek bir hedef bulamadı. Tek isabetli şut yani penaltı golüyle devreyi kapattılar. 2. yarının başında baskı daha da arttı. Ama 65'ten sonra plandan çıktılar. Belki yorgunluk belki arzunun akla galip gelmesi. Halbuki bu planı N'Koudou'yla uygulama şansı olsa belki maçın sonucu farklı olurdu. Bu durum Fenerbahçe'nin lehine oldu. Osayi girdikten sonra oyunu geniş alana yayıp dengeyi sağladılar. Böylece maçın kahramanları da 1 gol ve yaptırdığı 2 penaltıyla Novak ve ilk penaltıda topu Ghezzal'a vermeyen Batshuayi oldu." ifadelerini kullandı.





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