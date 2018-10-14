  •  
    Terim'den Bursaspor ve Schalke'ye özel plan!..
  •  
    Cocu'dan devrim gibi karar! Yepyeni sistem...
  •  
    Lucescu'ya çağrı yaptı; "Arda'ya ihtiyacımız var"
  •  
    Ünlü yorumcudan flaş iddia; "Lucescu gidiyor"
  •  
    Vural'dan Luce'ye tepki; "Bu kadar saf değiliz..."

Mehmet Demirkol: "Lucescu gidecek"

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Rusya-Türkiye maçından sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Mehmet Demirkol: 'Lucescu gidecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2018 23:05
İlgili Haberler
A Milli Takımın, Rusya'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Mehmet Demirkol, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Mehmet Demirkol, Mircea Lucescu'nun görevinden ayrılacağını iddia etti ve yerine kimin geleceğini sorguladı.

Demirkol paylaşımında, "Lucescu gidecek onu anladık. Peki yağmacılar, yerine kim gelecek? Asıl kavga o... Konuya gelelim..." ifadeleri yer aldı.

İşte Mehmet Demirkol'un paylaşımı;




 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için