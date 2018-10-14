Mehmet Demirkol: 'Lucescu gidecek'

A Milli Takımın, Rusya'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.Mehmet Demirkol, Mircea Lucescu'nun görevinden ayrılacağını iddia etti ve yerine kimin geleceğini sorguladı.Demirkol paylaşımında, "Lucescu gidecek onu anladık. Peki yağmacılar, yerine kim gelecek? Asıl kavga o... Konuya gelelim..." ifadeleri yer aldı.