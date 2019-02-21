GALATASARAY, BENFICA'DAN DAHA TECRÜBELİ TAKIM

ONYEKURU KALEDEN ÖNCE DIAGNE'Yİ GÖRMELİ

DIAGNE 20 YAŞINDA JUVENTUS'A GİTTİ! NEDEN?

ALAN TRANSFERİ BELKİ DE ONUN İÇİN İSTENDİ

Temsilcimiz Galatasaray bugün Portekiz'de Benfica ile 2-1'in rövanşına çıkacak. Mehmet Demirkol, BeINSports Haber'de Benfica ile Galatasaray arasında oynanacak maçı değerlendirdi ve Fatih Terim'e sürpriz bir Diagne önerisi getirdi.Galatasaray'ın Benfica'dan daha tecrübeli bir takım olduğunu ifade eden Demirkol,Oyuncu ve taraftara da Terim, "Biz bunu yapabiliriz" mesajı verdi. Galatasaray'ın elinde çok tecrübeli futbolcular ve skor ne olursa olsun Benfica ile Galatasaray'ın farkı da bu" dedi.Galatasaray'ın maça agresif başlamasını beklediğini belirten Demirkol, "Galatasaray açısından güçlü bir 15 dakika bekliyorum. Onyekuru'nun Diagne bağlantısını kurmasını bekliyorum artık. Garry ile Gomis arasında olan bağın Onyekuru - Diagne arasında da olmalı.ve Benfica başka bir takım olabilir. İki futbolcu da bugün oynarsa Galatasaray açısından sağ kanat bugün pek iyi olmaz" şeklinde konuştu.Fatih Terim'in Diagne'ye özel bir oyuncu sistemi kurması gerektiğini de vurgulayan Terim, "Diagne, Kasımpaşa'da neden 20 gol attı? Hem oyunla alakalı, hem rakiplerin Kasımpaşa'yı nasıl anladığı ile alakalı hem de öndeki 4'lünün Diagne'yi nasıl beslediği ile alakalı bir durum.? Olabilir derim" ifadelerini kullandı.Fatih Terim'in Alan transferinde ısrarcı olmasının Diagne'den kaynaklanabileceğini de ifade eden Demirkol, "F. Diagne'nin performansının yükselmesi için biri lazım bence, belki de Fatih Terim, Alan transferini Diagne'nin performansını arttıracağını düşündüğü için bu kadar istedi. Emre Akbaba ve Diagne ikilisi de yüksek performans verebilir" şeklinde konuştu.