Temsilcimiz Galatasaray bugün Portekiz'de Benfica ile 2-1'in rövanşına çıkacak. Mehmet Demirkol, BeINSports Haber'de Benfica ile Galatasaray arasında oynanacak maçı değerlendirdi ve Fatih Terim'e sürpriz bir Diagne önerisi getirdi.
GALATASARAY, BENFICA'DAN DAHA TECRÜBELİ TAKIM
Galatasaray'ın Benfica'dan daha tecrübeli bir takım olduğunu ifade eden Demirkol, "İlk 15-20 dakikada Onyekuru'nun girdiği pozisyon var, fena olmayan bir maçtı ve o dakikakarda bir gol gelseydi daha farklı olabilirdi. Fatih Terim'in söylediği şeyleri bir tespitten daha ziyade mesaj olarak algılamak lazım. Oyuncu ve taraftara da Terim, "Biz bunu yapabiliriz" mesajı verdi. Galatasaray'ın elinde çok tecrübeli futbolcular ve skor ne olursa olsun Benfica ile Galatasaray'ın farkı da bu" dedi.
ONYEKURU KALEDEN ÖNCE DIAGNE'Yİ GÖRMELİ
Galatasaray'ın maça agresif başlamasını beklediğini belirten Demirkol, "Galatasaray açısından güçlü bir 15 dakika bekliyorum. Onyekuru'nun Diagne bağlantısını kurmasını bekliyorum artık. Garry ile Gomis arasında olan bağın Onyekuru - Diagne arasında da olmalı. Onyekuru kaleden önce Diagne'yi görmeli. Onyekuru, Diagne ile nasıl bir pas bağlantısına girecek önce ona bakmalı. Galatasaray kadrosu kadar Benfica'nın da kadrosu önemli. Giramaldo dönüyor, Cervi dönüyor ve Benfica başka bir takım olabilir. İki futbolcu da bugün oynarsa Galatasaray açısından sağ kanat bugün pek iyi olmaz" şeklinde konuştu.
DIAGNE 20 YAŞINDA JUVENTUS'A GİTTİ! NEDEN?
Fatih Terim'in Diagne'ye özel bir oyuncu sistemi kurması gerektiğini de vurgulayan Terim, "Diagne, Kasımpaşa'da neden 20 gol attı? Hem oyunla alakalı, hem rakiplerin Kasımpaşa'yı nasıl anladığı ile alakalı hem de öndeki 4'lünün Diagne'yi nasıl beslediği ile alakalı bir durum. Diagne, 20 yaşında Juventus'a gitti ve eğer bir sistem oyuncusu olsaydı orada da olurdu. Diagne'ye özel bir şeyler lazım, özel bir sistem kurmak lazım. En basitinden Sinan ile Diagne bir arada oynayabilir mi sorusu gelirse? Olabilir derim" ifadelerini kullandı.
ALAN TRANSFERİ BELKİ DE ONUN İÇİN İSTENDİ
Fatih Terim'in Alan transferinde ısrarcı olmasının Diagne'den kaynaklanabileceğini de ifade eden Demirkol, "Fatih Terim, Engin Baytar ile Emre Çolak'ı aynı anda oynattı. Diagne'yi en basit kullanmanın yolu, Belhanda ve Onyekuru'nun Diagne'yi doğru anlamasını sağlamak olmalı. Diagne'nin performansının yükselmesi için biri lazım bence, belki de Fatih Terim, Alan transferini Diagne'nin performansını arttıracağını düşündüğü için bu kadar istedi. Emre Akbaba ve Diagne ikilisi de yüksek performans verebilir" şeklinde konuştu.
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GALATASARAY, BENFICA'DAN DAHA TECRÜBELİ TAKIM
Galatasaray'ın Benfica'dan daha tecrübeli bir takım olduğunu ifade eden Demirkol, "İlk 15-20 dakikada Onyekuru'nun girdiği pozisyon var, fena olmayan bir maçtı ve o dakikakarda bir gol gelseydi daha farklı olabilirdi. Fatih Terim'in söylediği şeyleri bir tespitten daha ziyade mesaj olarak algılamak lazım. Oyuncu ve taraftara da Terim, "Biz bunu yapabiliriz" mesajı verdi. Galatasaray'ın elinde çok tecrübeli futbolcular ve skor ne olursa olsun Benfica ile Galatasaray'ın farkı da bu" dedi.
ONYEKURU KALEDEN ÖNCE DIAGNE'Yİ GÖRMELİ
Galatasaray'ın maça agresif başlamasını beklediğini belirten Demirkol, "Galatasaray açısından güçlü bir 15 dakika bekliyorum. Onyekuru'nun Diagne bağlantısını kurmasını bekliyorum artık. Garry ile Gomis arasında olan bağın Onyekuru - Diagne arasında da olmalı. Onyekuru kaleden önce Diagne'yi görmeli. Onyekuru, Diagne ile nasıl bir pas bağlantısına girecek önce ona bakmalı. Galatasaray kadrosu kadar Benfica'nın da kadrosu önemli. Giramaldo dönüyor, Cervi dönüyor ve Benfica başka bir takım olabilir. İki futbolcu da bugün oynarsa Galatasaray açısından sağ kanat bugün pek iyi olmaz" şeklinde konuştu.
DIAGNE 20 YAŞINDA JUVENTUS'A GİTTİ! NEDEN?
Fatih Terim'in Diagne'ye özel bir oyuncu sistemi kurması gerektiğini de vurgulayan Terim, "Diagne, Kasımpaşa'da neden 20 gol attı? Hem oyunla alakalı, hem rakiplerin Kasımpaşa'yı nasıl anladığı ile alakalı hem de öndeki 4'lünün Diagne'yi nasıl beslediği ile alakalı bir durum. Diagne, 20 yaşında Juventus'a gitti ve eğer bir sistem oyuncusu olsaydı orada da olurdu. Diagne'ye özel bir şeyler lazım, özel bir sistem kurmak lazım. En basitinden Sinan ile Diagne bir arada oynayabilir mi sorusu gelirse? Olabilir derim" ifadelerini kullandı.
ALAN TRANSFERİ BELKİ DE ONUN İÇİN İSTENDİ
Fatih Terim'in Alan transferinde ısrarcı olmasının Diagne'den kaynaklanabileceğini de ifade eden Demirkol, "Fatih Terim, Engin Baytar ile Emre Çolak'ı aynı anda oynattı. Diagne'yi en basit kullanmanın yolu, Belhanda ve Onyekuru'nun Diagne'yi doğru anlamasını sağlamak olmalı. Diagne'nin performansının yükselmesi için biri lazım bence, belki de Fatih Terim, Alan transferini Diagne'nin performansını arttıracağını düşündüğü için bu kadar istedi. Emre Akbaba ve Diagne ikilisi de yüksek performans verebilir" şeklinde konuştu.
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