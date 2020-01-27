Mehmet Demirkol: "Bu çok net kural hatası"

Mehmet Demirkol, spor gündemindeki sıcak gelişmeleri değerlendirdi.

Mehmet Demirkol: 'Bu çok net kural hatası'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2020 21:36
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için