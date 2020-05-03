Mehmet Demirkol: 'Acele etmemek lazım'

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Manşet programında gündemi değerlendirdi.TAKIM ANTRENMANI YOKYarından itibaren bazı antrenmanlar başlayacak ama 4-5 kişi ayrı ayrı çalışacak. Topla beraber çalışma veya takım antrenmanı olmayacak.FUTBOL 4-5 KİŞİLİK BİR SPOR DEĞİLFutbol, 4-5 kişi çalışılacak bir spor değil. Bilim Kurulu'nun ve sağlıkçıların söylecekleri önemli. 'Oynanabilir, siz antrenmanınızı yapın.' dendikten sonra çalışılmaya başlanacak ve bundan sonra da 5-6 hafta lazım.AĞUSTOS-EYLÜL'Ü BEKLEMEK GEREKSanki ağustos-eylülü beklemek daha makul gibi. Tabii ki bu işin uzmanı değiliz. Bilim Kurulu, sağlıkçılar, 'Bu konuda sıkıntı yok.' dediğinde çalışma başlar ama şu an itibariyle kimse böyle bir şey söylemiyor.BU ŞARTLARDA NASIL BAŞLAYACAK?Sokağa çıkma yasağı var, AVM'ler kapalı, ne zaman açılacağı belli değil vs. Bu şartlar altında 12 Haziran'da nasıl başlayacak, kafamdaki soru işaretleri fazla.RIZA HOCA'YI DİNLEMEK LAZIMRıza Çalımbay, işin psikolojik tarafından bahsediyor. 'Oyuncuların aklı rahat değil.' diyor. Oyuncuların olmasa, ailelerin aklı orada olacak, kimse kendisini veremeyecek. Hocanın söylediği bu. Dinlemek lazım.ARTIK ORTA YAŞ DA RİSK GRUBU65 üstü ve 70 üstü yaş grubuna risk grubu deniyordu ama artık öyle değil, daha orta yaş gruplarına da risk grubu deniyor. Antrenörler var, daha yaşlı antrenörler var, masörler var, kulübede oturan 50-60 yaşında bir sürü insan var.SADECE KORNERDE BİLE BULAŞIRSadece köşe vuruşunda kafaya çıkışta herkes birbirine virüs bulaştırabilir. Geçen gün seyrettim, kaçak olarak insanlar bir cenazeye katılmış, 60 kişiye bulaşmış bu illet.ACELECİ DAVRANILMAMALIBu nedenle çok aceleci davranmadan, olumlu ya da olumsuz kararlar vermeden adım adım bakılması gerekecek. Bu iş böyle çünkü bilmiyoruz. Doktorlar bile tam olarak bilmiyorlar neyin ne olduğunu...SÖZLEŞMELER DONDURULMALIBence sözleşme dondurma olmalı. Yeniden başlayana kadar sözleşmeler dondurulmalı. Tabii ki sporculara belirli bir yüzdeyle ödeme yapılmalı ama tamamının ödenmesi mümkün değil.EN DEĞERLİSİ ALTYAPININ BAŞINDAKİ HOCAAltyapının başındaki hocanın, senin elindeki en iyi hoca olması lazım. En değerli teknik direktör, altyapının başındakidir. Profesyonel takımdaki hocanın, çok teknik direktör olması gerekmeyebilir, bir yıldız olabilir.İŞİ GÖTÜRÜRSÜNBir ekibi yönetiyordur, bir yıldız isimdir, sadece işi delege ediyordur. Zaten oraya yetişmiş, bir şeyler öğretilmesi gerekmeyen oyuncularla çalışıyordur, işi götürürsün.HEPSİNİN OLMASI LAZIMAncak altyapı hocasının müthiş bir eğitimci, büyük bir idareci ve büyük bir pedagog olması lazım, hepsinin birden olması lazım. Bu bir...OYUNCU NASIL OLGUNLAŞTIRILIYOR?İkincisi, oyuncu çıkmıyor olarak bakmamak lazım olaya. Çıktığı zaman, oyuncunun üstyapıda olgunlaşmasını sağlayan o köprü zamanı, o süreç doğru çalıştırılıyor mu? Oyuncu, nasıl olgunlaştırılıyor?TEKNİK DİREKTÖR DE YETİŞİRAltyapıdan oyuncu çıkmıyor demek, üste taşıyamıyorsun anlamına da gelir bir yönüyle. Bütün bunları doğru yaparsan, bir sorun kalmaz. Sadece futbolcu için değil, teknik direktör için de geçerli. Altyapıdan teknik direktör de yetiştirebilirsin.