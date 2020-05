Mehmet Demirkol: '3 milyon kazanan adamın maaşı ertelenebilir'

Futbol Yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Manşet programında gündemi yorumladı. İşte o yorumlar...ŞU ANDA PLAN YAPMAK DOĞRU DEĞİLArda Turan ve Semih Kaya'nın geri dönüşü için Mehmet Demirkol: "İçinde bulunduğumuz dönemde futbol oynanacak mı, ne zaman oynanacak belli değilken, şöyle-böyle olacak diye plan içine girmek ne kadar doğru, bilmiyorum."PLANLAMA YAPMAK ÇOK ZORYarın bir gün Arda, Semih gelecek, hangi pozisyona gelecek? Futbolcu mu, antrenör olacak mı gelecek? Hasan Şaş ve Ümit Davala, altyapılara mı gidecek, tamamen ayrılacaklar mı? Planlama yapmak çok zor.DEMEK Kİ FİKRİ DEĞİŞTİMustafa Cengiz'in, Arda Turan konusundaki açıklaması çok netti. 'Bugün-yarın-öbür gün gündemimizde yok.' dedi. İkna oldu demek ki, değişti fikir.PSG NEREDE OYNAYACAK?Fransa diyor ki 'Ligi oynatmayacağım.' PSG, Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak peki? Katar'da mı, Almanya'da mı oynayacak? Nerede oynayacak? Fransa Futbol Federasyonu, 'Oynayabilirsin.' diyecek mi?İLK YAPILACAK ŞEY HER ŞEYİ DONDURMAKAhmet Nur Çebi'nin takımdan ayrılacaklar hakkındaki açıklamaları üzerine Mehmet Demirkol: "İlk yapacağımız şey, her şeyi dondurmak. İptal etmek veya indirim yapmak değil. Global bir kriz, sadece futbolun yaşadığı bir şey değil. 'Ne yapalım, Lens de bu parayı alacak.' yok. Kusura bakmasın, alamayacak."FUTBOL KOCAMAN BİR SEKTÖRKim evine ekmek götüremeyecekse, önce onu ayakta tutacaksın. Futbolda da o. Çünkü futbol 20 kişinin var olduğu bir sektör değil ki. 1 milyon kişiyi ucundan kenarından etkileyen, kocaman bir sektör.FUTBOLCU MAAŞI ERTELENEBİLİRAyakta tutmamız gereken, çimci, masör, aşcı... Bunları önce ayakta tutacaksın. 3 milyon euro kazanan adamın maaşı 6 ay ertelenebilir, sorun yok orada. Lens'in veya Vida'nın maaşı değil, Ümraniye'deki çimcinin, aşçının maaşı ödenmeli. Önemli olan o.ARA EN ÇOK FENER'E YARADIBu ara en çok kime yaradı?' dersen, Fenerbahçe derim. Ersun Yanal'ın görevi bırakıp gitmesindeki detaylar konuşulacaktı. Her şey kapandı.DAHA DOĞRU BİR ORTAM OLAMAZDI'Bu ligde kendi takımını en son kim bırakır?' diye sorsan, Fatih Terim ve Ersun Yanal akla gelirdi. Ersun Yanal, bıraktı, gitti. Bunun sebeplerini, tüm taraflarını doğru düşünüp, sakinleşip, yeni bir plan yapmak için çok doğru bir şey oldu Fenerbahçe adına. Fenerbahçe açısından soğukkanlı düşünmek için daha doğru bir ortam olamazdı. O yüzden, geç kalınmış bir şey yok.