Mehmet Çilingiroğlu kimdir , kaç yaşında , nereli

Mehmet Çilingiroğlu Didem Yılmaz izle!



Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı Programı'na konuk olan olan California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün kesilmesine tepki gösterdi.



Prof. Dr. Çilingiroğlu stüdyodaki doktorlara da sert eleştirilerde bulunarak, "Türkiye ile senin alakan yok. Amerika'dan konuşuyorsun' diye bir şey söylenmez" dedi ve yayını terk etti. Sunucu Didem Arslan Yılmaz ise Prof Dr. Çilingiroğlu'na, "Tercih sizin ama hocalarımıza da ayıp etmenize ben asla izin vermem. Siz de değerlisiniz ama Türkiye'deki hekimler de çok değerli hekim. İnanılmaz bir mücadele veriyorlar hocam bunu da eğer dinliyorsanız bir daha dinleyin. Katılmıyorsanız da canım katılmayın Allah'ım yarabbim ya!" diyerek elindeki kalemi masaya fırlatarak reklam arasına gitti.





Canlı yayında yaşanan tartışma şu şekilde:



Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Kusura bakmayın sözüm kesilecekse ben yayından ayrılmak istiyorum.



Didem Arslan Yılmaz: Hocam bitti zannettim de ben ondan dolayı kestim



Prof Dr. Çilingiroğlu: O zaman izin verin konuşayım yani benim vaktim değerli yani. Sinirlendim ama.









"TÜRKİYE'DE SENİN HASTALARIN 100 TANE" Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Dinlemiyorsunuz. Bütün kanallar aynı şeyi söylüyor. Depresyona giriyor insan izlemekten. İzlemiyorum artık. Evet bu bu virüs gitmiyor. Kim ne derse desin. Türkiye'de sen çalışma yaparsın. Türkiye'de senin hastaların 100 tane. Burada Amerika'da millet patır patır ölüyor. O hastaların üzerinde deneyeceğiz. Bugün başlandı. Dün başlandı. Her şey bir gece içerisinde olmuyor. Aşı geliştiriliyor. Niye gülüyorsunuz bana? Johnson & Johnson firması aşıyı yaptı diyorum size Seattle'da. Ya ben ayrılıyorum Allah aşkına ya!



Didem Arslan Yılmaz: Hocam lütfen bir sakin. Tamam.



Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Dinlemiyorsanız davet etmeyin programınıza



Didem Arslan Yılmaz: Dinliyoruz buyrun



"İNSANLAR TAKIR TAKIR ÖLÜYOR DİYORUM" Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Doktoruz ya! Söylüyorum size. İnsanlar takır takır ölüyor diyorum. Ne iyimserliği.



Prof. Dr. Derya Uludüz: Hocam nasıl tartışacağız ama bu şekilde?



Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Herkesin maske takması diyorum size! Halen daha maske tak, maske takma! Takarsan tak, takmazsan takma kardeşim ya! Ne saçma sapan şeydir ya! Bir şey söylüyoruz diyorsun ki Bilimsel Kurul. Tamam varsa bilimsel kurulun yapsın ne yapacaksa! Türkiye'den bu nedenle kaçtım ben!



Didem Arslan Yılmaz: Tamam sinirlenmeyin. Buyrun

Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Dinlemiyorsunuz. Bütün kanallar aynı şeyi söylüyor. Depresyona giriyor insan izlemekten. İzlemiyorum artık. Evet bu bu virüs gitmiyor. Kim ne derse desin. Türkiye'de sen çalışma yaparsın. Türkiye'de senin hastaların 100 tane. Burada Amerika'da millet patır patır ölüyor. O hastaların üzerinde deneyeceğiz. Bugün başlandı. Dün başlandı. Her şey bir gece içerisinde olmuyor. Aşı geliştiriliyor. Niye gülüyorsunuz bana? Johnson & Johnson firması aşıyı yaptı diyorum size Seattle'da. Ya ben ayrılıyorum Allah aşkına ya!Didem Arslan Yılmaz: Hocam lütfen bir sakin. Tamam.Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Dinlemiyorsanız davet etmeyin programınızaDidem Arslan Yılmaz: Dinliyoruz buyrunProf Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Doktoruz ya! Söylüyorum size. İnsanlar takır takır ölüyor diyorum. Ne iyimserliği.Prof. Dr. Derya Uludüz: Hocam nasıl tartışacağız ama bu şekilde?Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Herkesin maske takması diyorum size! Halen daha maske tak, maske takma! Takarsan tak, takmazsan takma kardeşim ya! Ne saçma sapan şeydir ya! Bir şey söylüyoruz diyorsun ki Bilimsel Kurul. Tamam varsa bilimsel kurulun yapsın ne yapacaksa! Türkiye'den bu nedenle kaçtım ben!

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş: Sevgili hocam bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim hocam?



Didem Arslan Yılmaz: Canım hocam bir sakin olun



Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Bir izin vermiyorsunuz konuşmamıza! Aynı konuştuğumuz şeyi konuşup duruyoruz!



Didem Arslan Yılmaz: Hayır hocam izin veriyoruz. Niye bu kadar ön yargılısınız?



Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Amerika'ya bağlandın bir izin ver sözümü kesme konuşayım ya!



Didem Arslan Yılmaz: Tamam siz bir tamamlayın. İçinizi dökün biz sonra devam edeceğiz. Çok dolu olduğunuzu görüyorum ben anladım sizi.



"NE YAPIYORSANIZ YAPIN" Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Bu virüs yakın zamanda gitmiyor kim ne derse desin. Yaz çıktı, yaz geldi. Günlük güneşlik olacak olmuyor. Diyorsunuz ki insanlar arasına uzaklık kuralım diyorsunuz millet balık avlıyor. Söylediğiniz lafın ben söyledim o lafı diye doğru olmak zorunda değil ki. Çin'le ilgili olan bir şeyi ben niye sorgulamayacağım? Böyle bir şey mi var? Sen bildirmezsen Dünya Sağlık Örgütü'ne. Sadece insanlar koronavirüsten ölmüyor. Kalp krizinden ölüyor. Ben ne dediğimi bilen bir bilim insanıyım. İnsanlar dışarı çıkınca maske taksın diyoruz. Diyorsunuz maske korumaz. O zaman ne yapıyorsanız yapın.





"BU BİR TARTIŞMA PROGRAMI" Didem Arslan Yılmaz: Ama hocam haksızlık yapıyorsunuz diğer hekim arkadaşlarınıza. Sizi destekleyen yorumlar da yapıyorlar. Hekim arkadaşlarımız değerli insanlar siz de benim için çok değerlisiniz. Ben sizin sözünüzü de asla kesmiyorum. Eğer yayını da dönüp izlerseniz ne kadar konuştuğunuzu da göreceksiniz. Bu bir tartışma programı.



Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Benim yardım edebileceğim bir şey var mı?



Didem Arslan Yılmaz: Siz de onlara bir saygı duyun



"TÜRKİYE'YLE SENİN ALAKAN YOK DİYE BİR ŞEY SÖYLENMEZ" Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Ben saygı duyuyorum. Programın en başında söyledim. Kalkıpta Türkiye'yle senin alakan yok. Amerika'dan konuşuyorsun diye bir şey söylenmez. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.



Didem Arslan Yılmaz: Peki hocam tercih sizin ama hocalarımıza da ayıp etmenize ben asla izin vermem. Siz de değerlisiniz ama Türkiye'deki hekimler de çok değerli hekim. İnanılmaz bir mücadele veriyorlar hocam bunu da eğer dinliyorsanız bir daha dinleyin. Katılmıyorsanız da canım katılmayın Allah'ım yarabbim ya!



"DEVAM ETSEYDİ BEN ONU GÖNDERECEKTİM" Sunucu Didem Arslan Yılmaz reklam arasından sonra ise programın açılışında yaşanan tartışmayla ilgili olarak, "California Üniversitesi'nden Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu sinirli değilim dedi, kapattı gitti ama ben bu saygısızlığı Habertürk'e ve Türkiye'nin Nabzı'na, kendime yapılmış olarak görmüyorum. Burada canla başla çalışan Türk hekimlerine yapılan çok büyük bir saygısızlık. Dolayısıyla çok şiddetle kınıyorum. Ve bunu da Türkiye kamuoyuna, Türkiye'nin taktirine bırakıyorum. Hiçbir şekilde hocaların söylediğini dinlemedi. Türk hekimleri burada inanılmaz bir mücadele veriyor ve en son çok değerli bir hocamız, Cemil Hocamız da hayatını kaybetti. 601 tane hekim şu anda Kovid-19. Dolayısıyla şu anda Türk hekimlerine bu saygısızlığı yapmaya kimsenin hakkı yok. Hoca devam etmeseydi ben onu gönderecektim. Allah'a şükür kendisi gitti. Bilmiyorum yayını dinliyorsa da yaptığınız saygısızlığı bir daha düşünürsünüz inşallah Sayın Çilingiroğlu." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN TÜRKİYE'DEN BAŞKA DOSTU YOK GALİBA" Arslan daha sonra konuklarına dönerek "Hocam biz bizeyiz ya. Türkiye'nin Türkiye'den başka dostu yok galiba." ifadelerini de kullanarak programa devam etti.





Televizyon programlarındaki açıklamalarıyla dikkat çeken Mehmet Çilingiroğlu'nun hayatı birçok kişi tarafından ilgiyle araştırılıyor. Peki Mehmet Çilingiroğlu kimdir, uzmanlık alanı ne? İşte detaylar…Mehmet Çilingiroğlu, 2 Nisan 1970 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. 1983-1986 yılları arasında Antalya Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Çilingiroğlu, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giriş yaptı.1993 yılında stajını da Hacettepe Üniversitesi'nde yapan Mehmet Çilingiroğlu, 1994 yılında Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde staj sürecini devam ettirdi.1995 yılında yine aynı üniversitede dahiliye bölümünde görev almaya başlayan Çilingiroğlu, 2000 yılında Amerikan Kalp Derneği Moleküler Kardiyoloji alanında araştırmacı olarak çalışmalarına başladı.2004-2006 yılları arasında San Antonio Teksas Sağlık Bilimleri Janey Briscoe Kardiyovasküler Araştırma Merkezi'nde Girişimsel Kardiyoloji Üyesi olan Çilingiroğlu, 2010 yılında Evanston Hastanesi / NorthShore Üniversitesi'nde Yapısal Kalp Hastalıkları Üyesi görevini ifa etmiştir.Mehmet Çilingiroğlu'nun eğitim verdiği üniversiteler arasında Bahçeşehir Üniversitesi, Arkansas Üniversitesi, Texas Kalp Bilimleri Üniversitesi ve Koç Üniversitesi yer alıyor.CNN Türk'te katıldığı canlı yayında konuşan Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi tarafından işine son verildiğini açıkladı. Kendisine yayın arasında üniversiteden e-posta gönderildiğini belirten Çilingiroğlu, "Ben isim yapmak için televizyonda değilim tam arada Koç Üniversitesi'nden istifa mektubumu göndermişler. Demişler ki buradaki ilişkiniz bitmiştir. Fakülteden atıldınız. Benim Allah'tan başka hiç kimseye ihtiyacım yok. Koç Üniversitesi'nde çok emeğim geçti. Beni atsan ne olur atmasan ne olur. Gerekçe olarak da çıktığım programlar gösterildi" dedi.