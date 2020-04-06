Mehmet Çilingiroğlu kimdir? HaberTürk TV Didem Yılmaz canlı yayın tartışma izle

Mehmet Çilingiroğlu Didem Yılmaz izle! Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı Programı'na konuk olan olan California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün kesilmesine tepki gösterdi.

Prof. Dr. Çilingiroğlu stüdyodaki doktorlara da sert eleştirilerde bulunarak, "Türkiye ile senin alakan yok. Amerika'dan konuşuyorsun' diye bir şey söylenmez" dedi ve yayını terk etti. Sunucu Didem Arslan Yılmaz ise Prof Dr. Çilingiroğlu'na, "Tercih sizin ama hocalarımıza da ayıp etmenize ben asla izin vermem. Siz de değerlisiniz ama Türkiye'deki hekimler de çok değerli hekim. İnanılmaz bir mücadele veriyorlar hocam bunu da eğer dinliyorsanız bir daha dinleyin. Katılmıyorsanız da canım katılmayın Allah'ım yarabbim ya!" diyerek elindeki kalemi masaya fırlatarak reklam arasına gitti.





Canlı yayında yaşanan tartışma şu şekilde:



Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Kusura bakmayın sözüm kesilecekse ben yayından ayrılmak istiyorum.



Didem Arslan Yılmaz: Hocam bitti zannettim de ben ondan dolayı kestim



Prof Dr. Çilingiroğlu: O zaman izin verin konuşayım yani benim vaktim değerli yani. Sinirlendim ama.



Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı Programı'na konuk olan olan California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün kesilmesine tepki gösterdi.Prof. Dr. Çilingiroğlu stüdyodaki doktorlara da sert eleştirilerde bulunarak, "Türkiye ile senin alakan yok. Amerika'dan konuşuyorsun' diye bir şey söylenmez" dedi ve yayını terk etti. Sunucu Didem Arslan Yılmaz ise Prof Dr. Çilingiroğlu'na, "Tercih sizin ama hocalarımıza da ayıp etmenize ben asla izin vermem. Siz de değerlisiniz ama Türkiye'deki hekimler de çok değerli hekim. İnanılmaz bir mücadele veriyorlar hocam bunu da eğer dinliyorsanız bir daha dinleyin. Katılmıyorsanız da canım katılmayın Allah'ım yarabbim ya!" diyerek elindeki kalemi masaya fırlatarak reklam arasına gitti.Canlı yayında yaşanan tartışma şu şekilde:Kusura bakmayın sözüm kesilecekse ben yayından ayrılmak istiyorum.Hocam bitti zannettim de ben ondan dolayı kestimO zaman izin verin konuşayım yani benim vaktim değerli yani. Sinirlendim ama.

Didem Arslan Yılmaz: Tamam sinirlenmeyin. Buyrun



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"TÜRKİYE'DE SENİN HASTALARIN 100 TANE" Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Dinlemiyorsunuz. Bütün kanallar aynı şeyi söylüyor. Depresyona giriyor insan izlemekten. İzlemiyorum artık. Evet bu bu virüs gitmiyor. Kim ne derse desin. Türkiye'de sen çalışma yaparsın. Türkiye'de senin hastaların 100 tane. Burada Amerika'da millet patır patır ölüyor. O hastaların üzerinde deneyeceğiz. Bugün başlandı. Dün başlandı. Her şey bir gece içerisinde olmuyor. Aşı geliştiriliyor. Niye gülüyorsunuz bana? Johnson & Johnson firması aşıyı yaptı diyorum size Seattle'da. Ya ben ayrılıyorum Allah aşkına ya!



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Didem Arslan Yılmaz: Hocam lütfen bir sakin. Tamam.



Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Dinlemiyorsanız davet etmeyin programınıza



Didem Arslan Yılmaz: Dinliyoruz buyrun



"İNSANLAR TAKIR TAKIR ÖLÜYOR DİYORUM" Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Doktoruz ya! Söylüyorum size. İnsanlar takır takır ölüyor diyorum. Ne iyimserliği.



Prof. Dr. Derya Uludüz: Hocam nasıl tartışacağız ama bu şekilde?



Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Herkesin maske takması diyorum size! Halen daha maske tak, maske takma! Takarsan tak, takmazsan takma kardeşim ya! Ne saçma sapan şeydir ya! Bir şey söylüyoruz diyorsun ki Bilimsel Kurul. Tamam varsa bilimsel kurulun yapsın ne yapacaksa! Türkiye'den bu nedenle kaçtım ben!



Tamam sinirlenmeyin. BuyrunDinlemiyorsunuz. Bütün kanallar aynı şeyi söylüyor. Depresyona giriyor insan izlemekten. İzlemiyorum artık. Evet bu bu virüs gitmiyor. Kim ne derse desin. Türkiye'de sen çalışma yaparsın. Türkiye'de senin hastaların 100 tane. Burada Amerika'da millet patır patır ölüyor. O hastaların üzerinde deneyeceğiz. Bugün başlandı. Dün başlandı. Her şey bir gece içerisinde olmuyor. Aşı geliştiriliyor. Niye gülüyorsunuz bana? Johnson & Johnson firması aşıyı yaptı diyorum size Seattle'da. Ya ben ayrılıyorum Allah aşkına ya!Hocam lütfen bir sakin. Tamam.Dinlemiyorsanız davet etmeyin programınızaDinliyoruz buyrunDoktoruz ya! Söylüyorum size. İnsanlar takır takır ölüyor diyorum. Ne iyimserliği.Hocam nasıl tartışacağız ama bu şekilde?Herkesin maske takması diyorum size! Halen daha maske tak, maske takma! Takarsan tak, takmazsan takma kardeşim ya! Ne saçma sapan şeydir ya! Bir şey söylüyoruz diyorsun ki Bilimsel Kurul. Tamam varsa bilimsel kurulun yapsın ne yapacaksa! Türkiye'den bu nedenle kaçtım ben!

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş: Sevgili hocam bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim hocam?



Didem Arslan Yılmaz: Canım hocam bir sakin olun



Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Bir izin vermiyorsunuz konuşmamıza! Aynı konuştuğumuz şeyi konuşup duruyoruz!



Didem Arslan Yılmaz: Hayır hocam izin veriyoruz. Niye bu kadar ön yargılısınız?



Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Amerika'ya bağlandın bir izin ver sözümü kesme konuşayım ya!



Didem Arslan Yılmaz: Tamam siz bir tamamlayın. İçinizi dökün biz sonra devam edeceğiz. Çok dolu olduğunuzu görüyorum ben anladım sizi.



"NE YAPIYORSANIZ YAPIN" Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Bu virüs yakın zamanda gitmiyor kim ne derse desin. Yaz çıktı, yaz geldi. Günlük güneşlik olacak olmuyor. Diyorsunuz ki insanlar arasına uzaklık kuralım diyorsunuz millet balık avlıyor. Söylediğiniz lafın ben söyledim o lafı diye doğru olmak zorunda değil ki. Çin'le ilgili olan bir şeyi ben niye sorgulamayacağım? Böyle bir şey mi var? Sen bildirmezsen Dünya Sağlık Örgütü'ne. Sadece insanlar koronavirüsten ölmüyor. Kalp krizinden ölüyor. Ben ne dediğimi bilen bir bilim insanıyım. İnsanlar dışarı çıkınca maske taksın diyoruz. Diyorsunuz maske korumaz. O zaman ne yapıyorsanız yapın.



