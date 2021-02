Mehmet Can Yakın, İtalya'ya transfer oldu

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı'nın milli oyuncusu Mehmet Can Yakın, İtalyan ekibi La Loanese'ye transfer oldu.



Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtalyan takımı, ulusal ve uluslararası müsabakalardaki başarılarıyla dikkati çeken 23 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardı.



Transfer görüşmelerinin ardından milli sporcu, antrenörü Niyazi Kutlay ile Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, sporcuyu tebrik ettiğini belirterek, "Bocce sporunda adını Türkiye'ye ve dünyaya duyuran milli sporcumuz Mehmet Can Yakın'ın bu başarısıyla da gurur duyduk. Antrenörümüz Niyazi Kutlay'ın nezdinde kendisini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Toroslar Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağız." ifadelerini kullandı.



Genç sporcu da Toroslar Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür ettiğini aktardı.



İtalya'da 2019'da düzenlenen Dünya Ümitler Bocce Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Mehmet Can Yakın, aynı yıl Mersin'de düzenlenen Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası'nda da takım halinde dünya üçüncülüğü elde etmişti.