Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in ilk yarısında oynadıkları maçların son dakikalarında 8 puan kaybettiklerini belirterek, "Bu talihsizlikler olmasa belki de şu an dördüncü sırada değil de ligin zirvesindeydik." ifadesini kullandı.



Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun ilk yarısını 4. sırada tamamlamanın büyük bir başarı hikayesi olduğunu, sezon sonuna kadar bu performansı sürdürmek istediklerini belirtti.



Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettikleri Atakaş Hatayspor karşısında son saniyelerde yedikleri golü büyük bir talihsizlik olarak değerlendiren Büyükekşi, şunları kaydetti:



"Çok zorlu ve sıkışık bir fikstür üzerinde mücadelemizi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Sa Pinto hocamızın göreve başlamasıyla birlikte bu karşılaşmanın önemi daha da artmıştı. Nitekim Hatayspor karşısında da iyi mücadele edip, galibiyete saniyeler kala elimizden iki puanın gitmesi bizleri inanılmaz üzdü. Üstelik bu sezon bunu 4. kez yaşıyoruz. Sekiz puanımızı son dakikalarda kaybettik, bu talihsizlikler olmasa belki de şu an dördüncü sırada değil de ligin zirvesindeydik. Ancak daha önce olduğu gibi yine ayağa kalkmayı başaracağız. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."



Sezonun ikinci yarısının açılış maçında konuk edecekleri Galatasaray karşısında da iyi bir futbol ve galibiyet hedeflediklerini aktaran Büyükekşi, şunları ifade etti:



"Galatasaray bu ligin en değerli ve saygıdeğer kulüplerinden birisidir. Rakibimize büyük saygımız bulunuyor ancak galibiyet alabilecek kaliteye sahibiz. Taraftarlarımızın da beklentisini biliyoruz ve sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Rakibimiz puan durumunda bizim bir üst sıramızda yer alıyor ve zirve yarışını sürdürebilmemiz adına büyük önem arz eden bir maça çıkacağız. Elbette her maç olduğu gibi oyuncularımız bu karşılaşmada da galibiyet için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Kendi sahamızda bir yılı aşkın bir süredir yenilmeyen tek takımız. Bu öz güvenimizi sahaya da yansıtarak 3 puanı alacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda hem hocamız Sa Pinto'ya hem de futbolcularımıza güveniyoruz. İnşallah sezonun ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yapacağız."



- Sa Pinto'ya destek



Göreve getirdikleri teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun futbol dünyasında başardıklarıyla dünyaca ünlü bir isim olduğunu belirten Büyükekşi, şöyle devam etti:



"Teknik direktörlük konusunda titiz bir çalışma gerçekleştirdik ve Sa Pinto ile sözleşme imzaladık. Hocamız gerek futbolculuk döneminde gerekse de teknik adamlık kariyerinde önemli başarılar kazanmış bir isim. Saha içi kadar saha dışında da futbolcularla bir arkadaş gibi ve oynayan oynamayan herkesle iyi ilişkiler kurmayı başardı. Kendisiyle birlikte istikrarlı bir çalışma dönemi geçirmek istiyoruz ve takımın başarısı için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Transferde de kendisiyle sürekli olarak görüşüyoruz, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak en iyisini yapacağımıza inanıyorum."



Sezonu ilk 5 takım arasında bitirme hedeflerini gerçekleştirebilmek adına çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Büyükekşi, "Sezon başında yaptığım ilk açıklamada, sezon bitince taraftarlarımızın puan durumundaki yerimize bakarak gurur duyacakları bir noktada ligi bitirmek istediğimizi ifade etmiştim. Geldiğimiz noktaya baktığımızda sezonun ilk yarısında bunu başardık. Ancak lig henüz bitmedi ve önümüzde birbirinden zorlu yirmi karşılaşma daha bulunuyor. Asla rehavete girmeyeceğiz ve ilk 5 hedefimizi koruyacağız. Tekrar söylemek istiyorum ki en önemli hedefimiz, taraftarımızın puan durumuna baktığı zaman gurur duyacağı bir noktada ligi tamamlamak." ifadelerini kullandı.