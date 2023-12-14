Mehmet Büyükekşi'yi istemeyen üç kulüp seçim önerdi!

Önceki gün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin istifasının istenip istenmemesi de konuşuldu. İşte istifayı isteyen ve istemeyen kulüpler...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Mehmet Büyükekşi'yi istemeyen üç kulüp seçim önerdi!
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14 Aralık 2023 10:34
Kulüpler Birliği'nin toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin istifasını isteyip istememe konusu da konuşuldu.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Kasımpaşa, İstanbulspor ve Fatih Karagümrük kulüpleri TFF'den memnun olmadıklarını belirtip, "Genel kurula gidelim" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bu yönetimi daha 6 ay önce seçtik. Eğer bir sorun varsa bu hepimizin sorunudur" diyerek karşı çıktılar.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç toplantı sonrası, "TFF'nin istifasını istiyor musunuz?" sorusuna "TFF'den memnun olan az sayıda kulüp var. Hiç memnun olmayanlar var. TFF bir irade göstereceğini bildirdi, ne olacağını göreceğiz." cevabını verdi. 

 
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