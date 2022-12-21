Mehmet Büyükekşi'ye sürpriz ziyaret!

Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.



GESF'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen görüşmede, Görme Engelliler Milli Takımı Teknik Direktörü Niyazi Metin ve futbolcular da yer aldı.



TFF olarak engelli sporuna büyük destek verdiklerini ve bunun artarak devam edeceğini vurgulayan Mehmet Büyükekşi; Ayhan Yıldırım, Niyazi Metin ve sporculara yeni yıldaki organizasyonlarda başarı diledi.





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