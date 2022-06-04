Mehmet Büyükekşi'ye 'fair-play' desteği

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına adaylığını koyan Mehmet Büyükekşi'nin göreve gelmesi halinde kendisiyle fair play çalışmalarında iş birliğine hazır olduklarını söyledi.



Arıpınar, Mehmet Büyükekşi'nin "Göreve geldiğimde fair play konusunda ciddi çalışmalar yapacağız." söylemi üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Şenes Erzik'ten sonra Türkiye'de futbolda fair play geliştirme faaliyeti durmuştu. Ülkemizde en fazla fair play uygulanması gereken spor dalı futboldur kanısındayız. Sayın Büyükekşi göreve geldiğinde fair play çalışmasında iş birliğine memnuniyetle hazır olacağız. Bu, ülkemize yakışan futbolumuz için kutsal bir görevdir." ifadelerini kullandı.





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