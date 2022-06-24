Mehmet Büyükekşi: "VAR hakemleri ayrı olacak"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni bir hakemlik sistemi kurarak saha hakemi ile VAR hakemini birbirinden ayırmak istediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mehmet Büyükekşi: 'VAR hakemleri ayrı olacak'
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24 Haziran 2022 11:23
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, BeIN Sports ile imzalanan yayın anlaşması şmza töreninde yeni hakem sistemine geçmek istediklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni hakem sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi açıklamasında "Tek hedefimiz, Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek ve marka değerini arttırmak. Şeffaf, adil, kamuoyunda karşılık bulacak şekilde kurullarımızı oluşturacağız. En doğru ve tarafsız kararları almak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YENİ HAKEMLİK SİSTEMİ

VAR ile saha hakemlerini ayıracaklarını söyleyen Büyükekşi, "Yeni hakemlik sistemi ve kurullarımızın belirlenmesi hedefimiz var. En doğru ve tarafsız kararları alabilmek için yönetim kurulumuzla çalışmaya devam edeceğiz. beIN Sports ile anlaşmamız hayırlı ve uğurlu olsun. Süper Lig'deki VAR hakemleriyle, saha hakemlerini ayırmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

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