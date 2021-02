Mehmet Büyükekşi: 'Üst sıralardaki yerimizi kaybetmek istemiyoruz'

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, yaşadıkları puan kayıplarına karşın sıralamadaki yerlerini korumak için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.



Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında iç sahada oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçında gol üretememenin sıkıntısını yaşadıklarını dile getirdi.



Kaybedilen 2 puan için üzgün olduklarını aktaran Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:



"Zorlu bir dönem yaşıyoruz. Özellikle sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden birçok oyuncumuzdan mahrum kalmış durumdayız. Hemen hemen her mevkide önemli eksiklerimiz var. Buna rağmen mücadelemizi sürdürüyoruz. Trabzonspor karşısında iyi futbol sergilemiştik. Antalyaspor karşısında da iyi futbolla birlikte galibiyeti hedefliyorduk. Maçın geneline baktığımız zaman, istekli bir görüntü sergilediğimizi düşünüyorum. Galibiyet için önemli gol fırsatları da yakaladık ancak bir türlü girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince beraberlikle sahadan ayrılmak zorunda kaldık. Ne yazık ki iki puanı kaybettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle (Kevin) Mirallas ve Oğuz (Ceylan) ile yakaladığımız fırsatları değerlendirebilsek, bambaşka bir karşılaşma izlerdik. Üst sıralardaki yerimizi kaybetmek istemiyoruz ve bunun için mücadelemiz devam edecek. Kaybedilen iki puan taraftarlarımız gibi bizleri de çok üzdü."



Son haftalarda takım üstünde şanssızlık olduğunu belirten Büyükekşi, "Özellikle hücum hattımızda sakatlığından dolayı (Nouha) Dicko uzun süre takımdan ayrı kaldı. Sonrasında Muhammet Demir aynı şekilde... Her takımın eksiklerini aradığı gibi bizler de bu oyuncularımızı ne yazık ki arayabiliyoruz. O yüzden futbolcu anlamındaki eksiklerimizi şanssızlıklara bağlayabilirim. Umut ediyorum ki arkadaşlarımız kısa süre içerisinde sağlıklarına kavuşarak yeniden aramıza katılırlar. Her futbolcumuza sezonun geri kalanında ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.