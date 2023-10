Mehmet Büyükekşi: 'Türkiye 1 milyar dolardan fazla kazanacak'

Türkiye'nin İtalya ile birlikte EURO 2032'ye ortak ev sahibi olma başvurusunun UEFA tarafından kabul edilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.



"SEVİNÇLİYİZ, MUTLUYUZ"



Heyecanlı olduğunu söyleyen Mehmet Büyükekşi "Çok heyecanlıyız ve gururluyuz. 10 Ekim 2023'ü tarihe not düşmek lazım. 100. yılımızı Avrupa Şampiyonası ile taçlandırdık. Türkiye ile İtalya, 2032'yi birlikte düzenlemek konusunda sunum yaptık. UEFA Yönetim Kurulu onayladı. Daha önce 5 defa aday olup bir sürü hayata geçiremediğimiz, bugün hayata geçirdiğimiz sevinçli haber çok önemli. Tüm ülkemize bu sevinçli haberi verdiğimiz için mutluyuz." dedi.



"TÜRKİYE BÜYÜK POTANSİYEL"



Mehmet Büyükeşi "Bu süreç, başta Cumhurbaşkanımızın, Bakanlarımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın verdiği destekle, devletimizin yaptığı 40'a yakın stadyum, ulaşım, modern tesislerle önemliydi. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla UEFA'ya verilen belgeler var. Bu belgeler burada inceleniyor. Adaylık kabulü için son derece önemli. Onlar olmadan aday olamıyorsunuz zaten. İtalya ile birlikte ortaya koyduğumuz irade son derece önemli. İtalya bir taraftan futbolun beşiği bir taraftan iki Akdeniz ülkesiyiz. İtalya'nın bir tasarım, Türkiye'nin bir sanayi ülkesi olması ve iki güçlü ülke yanyana geldi. İki kere iki dört etmedi, sekiz etti, on etti. İki ülke birlikte hareket ettiğimizde neleri daha güzel yapabileceğimizi de konuştuk. İki ülkenin turizmde, tasarımda, sanayide ortaklıklarını konuştuk. İtalya ile 26 milyar doların üzerinde dış ticaretimiz var. Bu ortaklık iki ülkeye de güç katacak. Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyeli doğru kullandığımızda büyük bir sinerji yaratacaktır iki ülke arasında. Türkiye'nin genç bir nüfusu var. Futbol dostluk, kardeşlik, barış demek. Gençlerimizi bu yönde etkilemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



AÇILIŞ VE FİNAL MAÇI NEREDE?



Açılış ve finalin hangi ülkelerde olacağının sorulması üzerine Büyükeşi "Açılış maçının nerede olacağı, final maçının nerede olacağı belli değil. Bugün konuştuğumuz şey, iki ülkenin bu turnuvayı birlikte yapabilmesidir." dedi.



"1 MİLYAR DOLAR ÜZERİNDE GELİR"



Statlar ve şehirlerle ilgili konuşan Mehmet Büyükekşi "Cumhuriyetimizin ve TFF'nin 100. kuruluş yıldönümünde EURO 2032'nin ev sahipliğini almak son derece önemli. Dünyanın en önemli üçüncü organizasyonu. Birincisi Dünya Kupası, ikincisi Olimpiyatlar, üçüncüsü Avrupa Futbol Şampiyonası. 2 milyondan fazla kişi gelecek, 6 milyar kişi izleyecek. 1 milyar dolar üzerinde gelir getirecek ülkemize. Bu son derece önemli." açıklamasını yaptı.



"İTALYA İLE BİR ÜLKE GİBİ ÇALIŞACAĞIZ"



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Nyon'daki sunumda yaptığı konuşmada başta UEFA Başkanı Alexander Ceferin olmak üzere tüm UEFA yönetim kuruluna şükranlarını sunduğunu belirterek, "2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapma onuruna sahip olmak ve bunu İtalya gibi kendimizi çok yakın hissettiğimiz ve ortak bir geçmiş ve kültür paylaştığımız bir dost ülke ile birlikte yapabilmek, kendim ve ülkem için büyük bir ayrıcalık. Tarihin en iyi Avrupa Şampiyonasını düzenlemek ve önümüzdeki 9 yıl boyunca Akdeniz, Avrupa, Asya ve Afrika'da milyonlarca yeni dostluklar kurabilmek, futbol mirasına örnek nitelikte katkılar sunabilmek için güçlerimizi birleştirdik. İtalya ve Türkiye, bugünden itibaren 2032 yılına kadar iki ayrı ülke olarak değil büyük bir futbol ülkesi olarak tutkuyla çalışacak." dedi.



"HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN!"



Mehmet Büyükekşi, UEFA'nın EURO 2032'nin İtalya ve Türkiye ortaklaşa ev sahipliğinde yapılacağını açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Bugün hem Türk futbolu hem İtalyan futbolu hem de Avrupa futbolu adına önemli bir gün. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ülkemize getirme çabalarımız sonunda meyvesini verdi. Daha önce de düzenlemeyi hak ettiğimizi düşündüğümüz Avrupa Futbol Şampiyonası'na 2032'ye İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız. Ülkemize ve İtalya'ya hayırlı uğurlu olsun. Cumhuriyet tarihinde ilk kez dünyanın en büyük spor organizasyonlarından Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye dünyada sporun da parlayan yıldızı olacak. Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonumuzun 100. yılını Avrupa Futbol Şampiyonası ile taçlandırdık. Bu gurur hepimizin. Kutlu olsun. Uzun yıllardır uluslararası birçok önemli spor ve kültür organizasyonuna ev sahipliği yapan ülkemiz, futbolda da özellikle son 20 yılda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Spor Bakanlarımız ve devletimizin tüm yetkilileri ve kurumlarının büyük çabasıyla büyük bir atılım gerçekleştirdi. Türkiye yapılan modern statları, güçlü altyapısı, ulaşım ağı, konaklama çeşitliliği ile her anlamda Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemeye hazır durumda. Türkiye fiziksel imkânlarının yanı sıra eşsiz doğası, köklü ve zengin tarihi ve en önemlisi Türk halkının futbola olan sevgi ve ilgisiyle 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı başarıyla gerçekleştirecektir. Şampiyonayı İtalya ve Türkiye'nin ortaklaşa düzenleyecek olmasının UEFA'nın iki ülkenin büyük spor etkinlikleri düzenleme konusundaki yeteneklerini tanıdığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.



"UNUTULMAZ BİR TURNUVA OLACAK!"



EURO 2032'yi İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek olmalarının ortak geçmiş ve kültüre sahip iki Akdeniz ülkesi arasındaki iş birliğini daha kuvvetlendireceğinin altını çizen Büyükekşi, "2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak iki ülke için önemli bir kilometre taşı olacak. EURO 2032 ev sahipliği, iki ülkenin yalnızca güzel oyuna olan tutkularının bir kanıtı değil, aynı zamanda uluslararası işbirliğini teşvik etme konusundaki güçlü taahhütlerinin de bir kanıtı. Türkiye'nin zengin futbol tarihi, İtalya'nın futboldaki köklü mirasıyla birleştiğinde, Avrupa ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için heyecan verici ve unutulmaz bir turnuva olacağına inanıyorum. Bu ortaklık Türkiye ve İtalya arasında var olan ilişkilerin güçlenmesini ve kültürel bağların derinleşmesini sağlayacaktır. Avrupa'nın en büyük futbol turnuvasının İtalya ve Türkiye'nin ortaklığı ile düzenlenecek olması Avrupa'nın temsil ettiği çok kültürlülüğün futbolda da benimsenmesi için önemli bir fırsat olacaktır." şeklinde konuştu.



"ÜLKEMİZE KATKISI BÜYÜK OLACAK"



EURO 2032 ev sahipliğinin sportif açıdan Türkiye'ye yapacağı büyük katkıların yanı sıra ekonomik ve kültürel olarak da büyük kazanımlar sağlayacağını kaydeden TFF Başkanı, "Bu büyük organizasyonu düzenlemek halkımızın misafirperverliğinin yanı sıra hayranlık uyandıran muhteşem doğal güzelliklerini ve tarihini tüm dünyaya sergilemek açısından yeni kapılar açacaktır. Dünyanın dört bir yanından turnuva için ülkemize gelecek olan futbol tutkunları ülkemizin güzelliklerini de keşfetme şansına sahip olacaklar. Turnuva şüphesiz turizmimizi canlandıracak ve dünyanın dört bir yanından yeni ziyaretçileri ülkemize çekecektir. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek ev sahibi ülke için uluslararası ilişkilerde de önemli bir rol oynar. Bu tür etkinlikler ülkenin tanıtımı, uluslararası arenada etkileyici bir imaj yaratma ve uluslararası ilişkileri güçlendirme fırsatları sunar. Ayrıca, turnuva boyunca farklı ülkelerden gelen sporcular ve taraftarlar arasında dostluk ve kültürel değişimleri teşvik eder. Dolayısıyla, Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak ülkemiz için kamu diplomasisinin de bir aracı olacaktır. EURO 2032 ev sahipliğinin bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını dilerken, bu organizasyonun ülkemize gelmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.