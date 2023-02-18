Mehmet Büyükekşi: "Transfer dönemi uzayacak"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, transfer döneminin uzatılması adına FIFA'dan sözlü izin aldıklarını, yazılı izni beklediklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mehmet Büyükekşi: 'Transfer dönemi uzayacak'
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18 Şubat 2023 21:31
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, transfer döneminin uzatılması adına FIFA'dan sözlü izin aldıklarını, yazılı izni beklediklerini söyledi.

Mehmet Büyükekşi A Spor'a yaptığı açıklamada, "FIFA'ya bütün takımlar için transfer döneminin uzatılması adına başvurumuzu yaptık. Sözlü olarak onay aldık. Yazılı izni bekliyoruz. Eğer yazılı izin de gelirse transfer dönemi 5 Mart'a kadar devam edecek." dedi.

Büyükekşi ayrıca, "Tüm imzalar atılınca saat 22:00'den sonra resmi açıklamayı yapabileceğiz diye düşünüyorum. Bütün takımlarımız için geçerli olacak." açıklamasını yaptı.

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