Mehmet Büyükekşi: 'Transfer dönemi uzayacak'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, transfer döneminin uzatılması adına FIFA'dan sözlü izin aldıklarını, yazılı izni beklediklerini söyledi.



Mehmet Büyükekşi A Spor'a yaptığı açıklamada, "FIFA'ya bütün takımlar için transfer döneminin uzatılması adına başvurumuzu yaptık. Sözlü olarak onay aldık. Yazılı izni bekliyoruz. Eğer yazılı izin de gelirse transfer dönemi 5 Mart'a kadar devam edecek." dedi.



Büyükekşi ayrıca, "Tüm imzalar atılınca saat 22:00'den sonra resmi açıklamayı yapabileceğiz diye düşünüyorum. Bütün takımlarımız için geçerli olacak." açıklamasını yaptı.





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