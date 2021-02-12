Mehmet Büyükekşi: 'Trabzonspor maçından galibiyet bekliyoruz'

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligin 25. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçından da galibiyet beklediklerini aktardı.



Göztepe maçıyla birlikte takımın üzerindeki oluşan baskıyı da atlatmayı başardıklarını anlatan Büyükekşi, "Şu an tüm futbolcularımızın yüzü gülüyor ve kendilerini daha da öz güvenli hissediyorlar. Hafta sonu özellikle son zamanlarda gösterdikleri performansla belki de ligin en iyi takımlarından Trabzonspor ile karşılaşacağız. Trabzonspor'a büyük saygımız bulunuyor ve bu devam edecek. Ancak bizim de özellikle Göztepe karşısında alınan galibiyetin daha değerli olması adına bu karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmamız gerekiyor. Her zaman dile getirdiğim gibi umarım maçın ardından hakem hatalarının değil dostluğun ve iyi futbolun konuşulduğu bir müsabaka yaşarız. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyorum. Trabzonspor maçında da üç puan adına ellerinden gelenin en iyisini yaparak galibiyet için mücadele edeceklerdir" diye konuştu.



