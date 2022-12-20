Mehmet Büyükekşi, Süper Lig için yeni kararları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevdeki 6 aylık dönemine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi.
Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de Dünya Kupası'nda olduğu gibi uzatma dakikalarının maksimum süre oynanacağını açıkladı. Büyükekşi, hakem konuşanlara ceza verileceğini açıklarken, hakem etrafını saran her futbolcunun da sarı kart göreceğini duyurdu.
MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARI
Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Pek çok konuyu 6 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirdik. İlk günlerimizde yabancı konusu, yayın ihalesi ve harcama limitleri gibi kritik konuları hallettik. Harcama limitlerinde %40 sapmayı kabul ettik ve kulüplere, transferde rahatlık sağladık. Yayın ihalesini 150 Milyon TL arttırarak imzaladık. Yayın gelirleri düştü ama bundan birçok etken var. 2. Lig, 3. Lig için yayın ihalesi açtık. 92 kulübe gelir sağladık. 2. Lig ve 3. Lig takımlarına yol ve deplasman ödemelerini iki katına çıkardık. Rezerv Lig kurduk ama kulüpler altyapı eksiklikleri nedeniyle, bu ligin kalkmasını istedi. Yabancı sayısını, kulüplerle görüşerek 8+3 şeklinde devam ettirdik. 1. Lig'deki A Takım listesindeki 8 yabancı konusunu devam ettirdik. Sahada 5 yabancı bulundurulması koşuluyla, maç kadrosuna 8 yabancı yazılmasına onay verdik. Göreve geldikten sonra, 2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağını kaldırdık ve misafir tribün seyirci kapasitesinin %30'a kadar çıkartılması konusunda karar aldık. Uygulama diğer liglerde de hayata geçti." dedi.
"BİRÇOK DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK"
Birçok konuda değişiklikler yaptıklarını belirten Büyükekşi, "TFF kurullarıyla ilgili değişiklikler, seçildikten sonra tüm kurullara istifa talebinde bulunmuştum. Hepsi istifa ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu süreçte Yönetim Kurulu olarak, hakemlik, gözlemcilik, temsilcilik vs. konularında birçok değişiklikler yaptık." ifadelerini kullandı.
"YEMİN ŞARTI GETİRDİK"
Hakemlerle ilgili yapılan çalışmalara değinen TFF Başkanı, "Hakemlerimiz dahil hepsinden mal beyanı istedik. Yemin şartı getirdik. Para cezalarını caydırıcılık adına 2 katına çıkardık. Dijital hakem atama sistemini ortaya koyduk. 41 kriter getirdik. Temel kriterler içinde şehir bilgileri, hakem-takım ilişkisi gibi şeyler yer alıyor. Performans kriterinde ise FIFA puanı, gözlemci puanı yer alıyor." açıklamasını yaptı.
"GÖZLERİ ÖNÜNDE HAKEM ATAMASI YAPACAĞIZ"
Mehmet Büyükekşi, "Yarın kulüp başkanlarına hakem atama sistemini anlatacağız. Onların gözü önünde hakem ataması yapacağız. İkinci devre başlar başlamaz 2. ve 3. Liglerde de algoritma ile hakem atamalarını yapacağız. Mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de algoritmayı getireceğiz. Saha ve VAR hakemlerini birbirinden ayırarak, VAR hakemliğinde uzmanlaşmaya gittik. Birçok ülkenin de uygulamaya hazırlandığı bu sistemde Dünya futboluna öncülük ettik. Dünya hakemliğinin önemli isimlerinden Pawel Gill'i VAR danışmanı olarak göreve getirdik. VAR sistemini UEFA kriterlerine çektik. Süper Lig ve 1. Lig başkanlarına VAR odasında bizzat, VAR'ın nasıl çalıştığını canlı olarak gösterdik. Paydaşların bilgi sahibi olabilmeleri için randevulu bir şekilde deneyebilmelerinin önünü açtık." diye konuştu.
KORSAN YAYIN AÇIKLAMASI
Taraftarların korsan yayından uzak durması gerektiğini belirten Büyükekşi, "Korsan yayın, kulüp gelirlerinin düşmesinde etken. 1 kişi para verip maç izliyorsa, en z 3 kişi korsan yayından izliyor. Yayıncı kuruluşun bize gönderdiği yasa dışı yayın sağlayanları, 4-5 dakikada kapattırıyoruz. Ancak bu da yeterli değil. Taraftarlar bilinçlenmeli." dedi.
"MAÇLAR ANADOLU'DA OYNANSIN İSTİYORUZ"
Bazı milli maçların Anadolu'da oynanmasını istediklerini belirten Büyükekşi, "Teknik direktörümüz Stefan Kuntz yönetiminde A Millî Futbol Takımımız Uluslar Ligi C Ligi'nden grup birincisi olarak B Ligi'ne yükseldi. Milli takım maçlarının bir kısmının Anadolu'da oynanmasını istiyoruz. Mart ayında ilk maçımızı oynayacağımız EURO 2024 Eleme Grubu'ndan da çıkarak Almanya'da yapılacak şampiyonada mücadele etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.
"KUNTZ YARDIM ETTİ"
Mehmet Büyükekşi, "Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu ve Salih Özcan'ın A Milli Takım'ı seçmesi konusunda yardımcı oldu." şeklinde konuştu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HAZIRLIKLARI
Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili hazırlıkların devam ettiğini belirten Başkan, "Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak olan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları başladı. UEFA yetkilileri, yapılan ziyaretlerde şu ana kadar yapılan hazırlıklardan duyulan memnuniyeti belirtti." ifadelerini kullandı.
"EURO 2028 ve EURO 2032 İÇİN DOSYAMIZI SUNDUK"
Büyükekşi, EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için UEFA'ya teklif dosyasını sunduklarını şu sözlerle açıkladı: "EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için titizlikle hazırladığımız ön teklif dosyamızı UEFA'ya sunduk, şehirlerimizi de bildirdik. Umuyorum ve inanıyorum ki bu iki şampiyonadan birinin ev sahibi biz olacağız."
DÜNYA KUPASI'NDAKİ UZATMA DAKİKALARI
Dünya Kupası'nda normal süreye ek olarak verilen uzatma dakikalarının aynı şekilde Süper Lig'de de yürürlüğe gireceğini şu ifadelerle açıkladı: "Dünya Kupası'nda uygulanan topun oyunda kaldığı süre göz önüne alınarak normal süreye eklenecek uzatma dakikalarının uygulamasını Süper Lig'de uygulamaya koyuyoruz. Böylece yerde yatma devri bitecek!"
"TÜM OYUNCULAR KART GÖRECEK"
Hakeme itiraz edenin kart göreceğini söyleyen Büyükekşi, "Hakemin bir karar anında etrafını saran oyuncuların hepsi kart görecek. Hakem raporuna yazmadıysa, görüntüden ceza vereceğiz." dedi.
Hakemler ile ilgili yapılan her türlü açıklamaya ceza vereceklerini söyleyen TFF Başkanı, "Basın yayın organlarında, sosyal medya aracılığıyla müsabakanın dürüstlüğüne ya da tarafsızlığına gölge düşürecek hiçbir şey istemiyoruz. Futbolu ve hakemlerimizi itibarsızlaştırma amacı güden her türlü açıklamayı cezalandıracağız. Hakemlerimizin maç yönetirken teknik direktörlerin, oyuncuların toplu şekilde etrafını sararak itirazına/tehdidine maruz kalarak baskı altına alınmasına izin vermeyeceğiz." açıklamasını yaptı.
YABANCI SAYISI KARARI
Yabancı sayısı ile ilgili yeni bir çalışma yapıldığını söyleyen Büyükekşi, "Yabancı sayısı için yeni bir karar alınacak. Kulüpler Birliği ilk çalıştayını yaptı, değerlendirmelerini bize sunacaklar. Bütün paydaşlarımızla istişare ederek alacağız bu kararı." diye konuştu.
"HAKEM EĞİTİMİ İŞİNİ TFF YAPACAK"
Mehmet Büyükekşi hakemlerle ilgili ayrıca, " Hakemlik için yeni kriterler getiriyoruz. Hakem atamalarında sözlü, yazılı, fiziksel kriterler koyacağız. 9 Aralık tarihinde MHK Yeni Talimatı'nda yapılan değişiklik ile İl Hakem Kurulu başkanları sınav sistemi ile seçilecek. Hakem eğitimini sürekli hale getirebilmek için TFF bünyesinde Hakem Akademisi kuracağız. Hakem eğitimi işini MHK'den TFF'nin idaresine alıyoruz. Akademi için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi ile iş birliği görüşmeleri yapıyoruz. Süper Lig ve TFF 1. Lig hakemlerimizin antrenman, performans, beslenme, uyku düzeni gibi verilerinin kollarındaki akıllı saat aracılığıyla bir aplikasyonla kontrolü sağlanacak ve hakem akademisi tarafından takip edilecek." açıklamasını yaptı.
ALTYAPI ZORUNLULUĞU
Büyükekşi, "Altyapı Futbol Akademisi projesini hayata geçireceğiz. Gelecek sezon Süper Lig kulüplerine 2024-2025 sezonunda ise TFF 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getireceğiz. Bu proje için hazırlıklara başladık. Futbol Akademisi projesiyle altyapılarımızın her yıl hem kulüplerimizin A takımına en az iki tane futbolcu vermesini sağlayacağız, hem de milli takıma her yaş kategorisi için oyuncu havuzu oluşturacağız. Türkiye Futbol Federasyonu olarak dünya futbolundaki tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dünya Kupası'nda kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemi ve çipli top teknolojisi de takip ettiğimiz teknolojiler." dedi.
"PREMIER LİG GİBİ YAPACAĞIZ"
"eSüper Lig'in kurulması için çok ciddi ve somut adımlar atıyoruz. Kulüplerimizin katılım onayı alındıktan sonra, ocak ayında ligin başlaması planlanıyor. Sponsorluk ve yayın hakları konularında ülkemizin önemli kuruluşları ile görüşmeler yapılıyor. Güneş enerjisi santrali kuracağız. Bütün kulüplerimize bir yazı gönderdik. Kulüplerimizden talepleri topladık, üzerinde çalışıyoruz. TFF'nin web sitesini iletişim yeteneklerimizi geliştirme ve daha sistematik bilgi sunma amacıyla yeniliyoruz. Birkaç gün sonra kullanıcı dostu yeni web sitemize erişebileceksiniz. Süper Lig için yeni ve üç tabanlı web sitesi kuruyoruz, yakında futbolseverler ile buluşacak. Süper Lig web sitesiyle Premier Lig'de olduğu gibi bütün kulüplerimize sağlayacağımız sponsorluk ile naklen yayın geliri dışında bir gelir hedefliyoruz.
İngiltere ve Belçika'da uygulanan sistemi getiriyoruz. Hakem geri iletişim formu... Maçla ilgili kararları isteyeceğiz. MHK'dan görevli belirleyeceğiz ve beraber çalışacaklar. Maçı geri getiremiyoruz ama en azından bunlarla çözüm arıyoruz. Kamuoyuna açıklama yapmak yerine, bu şekilde çözüm bulacağız."
"INSTAGRAM DA AÇACAĞIZ"
"Süper Lig'in Twitter hesabını açtık, Instagram hesabını da açacağız. TFF Youtube hesabını da dijital bir arşive dönüştürmek için çalışmalarımız başladı."
"TÜM CAMİAMIZA BAŞARILAR"
"Liglerin ikinci yarısında tüm futbol camiamıza başarılar ve 2023'ün futbol adına Cumhuriyetin 100. yaşına yaraşır bir yıl olmasını diliyorum. Ayrıca; kurduğumuz 100. Yıl Komitesi ile bu anlamlı yılda çok güzel etkinlikler ve organizasyonlar planlıyoruz."
Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de Dünya Kupası'nda olduğu gibi uzatma dakikalarının maksimum süre oynanacağını açıkladı. Büyükekşi, hakem konuşanlara ceza verileceğini açıklarken, hakem etrafını saran her futbolcunun da sarı kart göreceğini duyurdu.
MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARI
Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Pek çok konuyu 6 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirdik. İlk günlerimizde yabancı konusu, yayın ihalesi ve harcama limitleri gibi kritik konuları hallettik. Harcama limitlerinde %40 sapmayı kabul ettik ve kulüplere, transferde rahatlık sağladık. Yayın ihalesini 150 Milyon TL arttırarak imzaladık. Yayın gelirleri düştü ama bundan birçok etken var. 2. Lig, 3. Lig için yayın ihalesi açtık. 92 kulübe gelir sağladık. 2. Lig ve 3. Lig takımlarına yol ve deplasman ödemelerini iki katına çıkardık. Rezerv Lig kurduk ama kulüpler altyapı eksiklikleri nedeniyle, bu ligin kalkmasını istedi. Yabancı sayısını, kulüplerle görüşerek 8+3 şeklinde devam ettirdik. 1. Lig'deki A Takım listesindeki 8 yabancı konusunu devam ettirdik. Sahada 5 yabancı bulundurulması koşuluyla, maç kadrosuna 8 yabancı yazılmasına onay verdik. Göreve geldikten sonra, 2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağını kaldırdık ve misafir tribün seyirci kapasitesinin %30'a kadar çıkartılması konusunda karar aldık. Uygulama diğer liglerde de hayata geçti." dedi.
"BİRÇOK DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK"
Birçok konuda değişiklikler yaptıklarını belirten Büyükekşi, "TFF kurullarıyla ilgili değişiklikler, seçildikten sonra tüm kurullara istifa talebinde bulunmuştum. Hepsi istifa ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu süreçte Yönetim Kurulu olarak, hakemlik, gözlemcilik, temsilcilik vs. konularında birçok değişiklikler yaptık." ifadelerini kullandı.
"YEMİN ŞARTI GETİRDİK"
Hakemlerle ilgili yapılan çalışmalara değinen TFF Başkanı, "Hakemlerimiz dahil hepsinden mal beyanı istedik. Yemin şartı getirdik. Para cezalarını caydırıcılık adına 2 katına çıkardık. Dijital hakem atama sistemini ortaya koyduk. 41 kriter getirdik. Temel kriterler içinde şehir bilgileri, hakem-takım ilişkisi gibi şeyler yer alıyor. Performans kriterinde ise FIFA puanı, gözlemci puanı yer alıyor." açıklamasını yaptı.
"GÖZLERİ ÖNÜNDE HAKEM ATAMASI YAPACAĞIZ"
Mehmet Büyükekşi, "Yarın kulüp başkanlarına hakem atama sistemini anlatacağız. Onların gözü önünde hakem ataması yapacağız. İkinci devre başlar başlamaz 2. ve 3. Liglerde de algoritma ile hakem atamalarını yapacağız. Mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de algoritmayı getireceğiz. Saha ve VAR hakemlerini birbirinden ayırarak, VAR hakemliğinde uzmanlaşmaya gittik. Birçok ülkenin de uygulamaya hazırlandığı bu sistemde Dünya futboluna öncülük ettik. Dünya hakemliğinin önemli isimlerinden Pawel Gill'i VAR danışmanı olarak göreve getirdik. VAR sistemini UEFA kriterlerine çektik. Süper Lig ve 1. Lig başkanlarına VAR odasında bizzat, VAR'ın nasıl çalıştığını canlı olarak gösterdik. Paydaşların bilgi sahibi olabilmeleri için randevulu bir şekilde deneyebilmelerinin önünü açtık." diye konuştu.
KORSAN YAYIN AÇIKLAMASI
Taraftarların korsan yayından uzak durması gerektiğini belirten Büyükekşi, "Korsan yayın, kulüp gelirlerinin düşmesinde etken. 1 kişi para verip maç izliyorsa, en z 3 kişi korsan yayından izliyor. Yayıncı kuruluşun bize gönderdiği yasa dışı yayın sağlayanları, 4-5 dakikada kapattırıyoruz. Ancak bu da yeterli değil. Taraftarlar bilinçlenmeli." dedi.
"MAÇLAR ANADOLU'DA OYNANSIN İSTİYORUZ"
Bazı milli maçların Anadolu'da oynanmasını istediklerini belirten Büyükekşi, "Teknik direktörümüz Stefan Kuntz yönetiminde A Millî Futbol Takımımız Uluslar Ligi C Ligi'nden grup birincisi olarak B Ligi'ne yükseldi. Milli takım maçlarının bir kısmının Anadolu'da oynanmasını istiyoruz. Mart ayında ilk maçımızı oynayacağımız EURO 2024 Eleme Grubu'ndan da çıkarak Almanya'da yapılacak şampiyonada mücadele etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.
"KUNTZ YARDIM ETTİ"
Mehmet Büyükekşi, "Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu ve Salih Özcan'ın A Milli Takım'ı seçmesi konusunda yardımcı oldu." şeklinde konuştu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HAZIRLIKLARI
Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili hazırlıkların devam ettiğini belirten Başkan, "Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak olan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları başladı. UEFA yetkilileri, yapılan ziyaretlerde şu ana kadar yapılan hazırlıklardan duyulan memnuniyeti belirtti." ifadelerini kullandı.
"EURO 2028 ve EURO 2032 İÇİN DOSYAMIZI SUNDUK"
Büyükekşi, EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için UEFA'ya teklif dosyasını sunduklarını şu sözlerle açıkladı: "EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için titizlikle hazırladığımız ön teklif dosyamızı UEFA'ya sunduk, şehirlerimizi de bildirdik. Umuyorum ve inanıyorum ki bu iki şampiyonadan birinin ev sahibi biz olacağız."
DÜNYA KUPASI'NDAKİ UZATMA DAKİKALARI
Dünya Kupası'nda normal süreye ek olarak verilen uzatma dakikalarının aynı şekilde Süper Lig'de de yürürlüğe gireceğini şu ifadelerle açıkladı: "Dünya Kupası'nda uygulanan topun oyunda kaldığı süre göz önüne alınarak normal süreye eklenecek uzatma dakikalarının uygulamasını Süper Lig'de uygulamaya koyuyoruz. Böylece yerde yatma devri bitecek!"
"TÜM OYUNCULAR KART GÖRECEK"
Hakeme itiraz edenin kart göreceğini söyleyen Büyükekşi, "Hakemin bir karar anında etrafını saran oyuncuların hepsi kart görecek. Hakem raporuna yazmadıysa, görüntüden ceza vereceğiz." dedi.
Hakemler ile ilgili yapılan her türlü açıklamaya ceza vereceklerini söyleyen TFF Başkanı, "Basın yayın organlarında, sosyal medya aracılığıyla müsabakanın dürüstlüğüne ya da tarafsızlığına gölge düşürecek hiçbir şey istemiyoruz. Futbolu ve hakemlerimizi itibarsızlaştırma amacı güden her türlü açıklamayı cezalandıracağız. Hakemlerimizin maç yönetirken teknik direktörlerin, oyuncuların toplu şekilde etrafını sararak itirazına/tehdidine maruz kalarak baskı altına alınmasına izin vermeyeceğiz." açıklamasını yaptı.
YABANCI SAYISI KARARI
Yabancı sayısı ile ilgili yeni bir çalışma yapıldığını söyleyen Büyükekşi, "Yabancı sayısı için yeni bir karar alınacak. Kulüpler Birliği ilk çalıştayını yaptı, değerlendirmelerini bize sunacaklar. Bütün paydaşlarımızla istişare ederek alacağız bu kararı." diye konuştu.
"HAKEM EĞİTİMİ İŞİNİ TFF YAPACAK"
Mehmet Büyükekşi hakemlerle ilgili ayrıca, " Hakemlik için yeni kriterler getiriyoruz. Hakem atamalarında sözlü, yazılı, fiziksel kriterler koyacağız. 9 Aralık tarihinde MHK Yeni Talimatı'nda yapılan değişiklik ile İl Hakem Kurulu başkanları sınav sistemi ile seçilecek. Hakem eğitimini sürekli hale getirebilmek için TFF bünyesinde Hakem Akademisi kuracağız. Hakem eğitimi işini MHK'den TFF'nin idaresine alıyoruz. Akademi için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi ile iş birliği görüşmeleri yapıyoruz. Süper Lig ve TFF 1. Lig hakemlerimizin antrenman, performans, beslenme, uyku düzeni gibi verilerinin kollarındaki akıllı saat aracılığıyla bir aplikasyonla kontrolü sağlanacak ve hakem akademisi tarafından takip edilecek." açıklamasını yaptı.
ALTYAPI ZORUNLULUĞU
Büyükekşi, "Altyapı Futbol Akademisi projesini hayata geçireceğiz. Gelecek sezon Süper Lig kulüplerine 2024-2025 sezonunda ise TFF 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getireceğiz. Bu proje için hazırlıklara başladık. Futbol Akademisi projesiyle altyapılarımızın her yıl hem kulüplerimizin A takımına en az iki tane futbolcu vermesini sağlayacağız, hem de milli takıma her yaş kategorisi için oyuncu havuzu oluşturacağız. Türkiye Futbol Federasyonu olarak dünya futbolundaki tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dünya Kupası'nda kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemi ve çipli top teknolojisi de takip ettiğimiz teknolojiler." dedi.
"PREMIER LİG GİBİ YAPACAĞIZ"
"eSüper Lig'in kurulması için çok ciddi ve somut adımlar atıyoruz. Kulüplerimizin katılım onayı alındıktan sonra, ocak ayında ligin başlaması planlanıyor. Sponsorluk ve yayın hakları konularında ülkemizin önemli kuruluşları ile görüşmeler yapılıyor. Güneş enerjisi santrali kuracağız. Bütün kulüplerimize bir yazı gönderdik. Kulüplerimizden talepleri topladık, üzerinde çalışıyoruz. TFF'nin web sitesini iletişim yeteneklerimizi geliştirme ve daha sistematik bilgi sunma amacıyla yeniliyoruz. Birkaç gün sonra kullanıcı dostu yeni web sitemize erişebileceksiniz. Süper Lig için yeni ve üç tabanlı web sitesi kuruyoruz, yakında futbolseverler ile buluşacak. Süper Lig web sitesiyle Premier Lig'de olduğu gibi bütün kulüplerimize sağlayacağımız sponsorluk ile naklen yayın geliri dışında bir gelir hedefliyoruz.
İngiltere ve Belçika'da uygulanan sistemi getiriyoruz. Hakem geri iletişim formu... Maçla ilgili kararları isteyeceğiz. MHK'dan görevli belirleyeceğiz ve beraber çalışacaklar. Maçı geri getiremiyoruz ama en azından bunlarla çözüm arıyoruz. Kamuoyuna açıklama yapmak yerine, bu şekilde çözüm bulacağız."
"INSTAGRAM DA AÇACAĞIZ"
"Süper Lig'in Twitter hesabını açtık, Instagram hesabını da açacağız. TFF Youtube hesabını da dijital bir arşive dönüştürmek için çalışmalarımız başladı."
"TÜM CAMİAMIZA BAŞARILAR"
"Liglerin ikinci yarısında tüm futbol camiamıza başarılar ve 2023'ün futbol adına Cumhuriyetin 100. yaşına yaraşır bir yıl olmasını diliyorum. Ayrıca; kurduğumuz 100. Yıl Komitesi ile bu anlamlı yılda çok güzel etkinlikler ve organizasyonlar planlıyoruz."