Mehmet Büyükekşi, Süper Lig için yeni kararları açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevdeki 6 aylık dönemine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi.Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de Dünya Kupası'nda olduğu gibi uzatma dakikalarının maksimum süre oynanacağını açıkladı. Büyükekşi, hakem konuşanlara ceza verileceğini açıklarken, hakem etrafını saran her futbolcunun da sarı kart göreceğini duyurdu.Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada,dedi.Birçok konuda değişiklikler yaptıklarını belirten Büyükekşi,ifadelerini kullandı.Hakemlerle ilgili yapılan çalışmalara değinen TFF Başkanı,açıklamasını yaptı.Mehmet Büyükekşi,diye konuştu.Taraftarların korsan yayından uzak durması gerektiğini belirten Büyükekşi,dedi.Bazı milli maçların Anadolu'da oynanmasını istediklerini belirten Büyükekşi,açıklamasını yaptı.Mehmet Büyükekşi,şeklinde konuştu.Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili hazırlıkların devam ettiğini belirten Başkan,ifadelerini kullandı.Büyükekşi, EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için UEFA'ya teklif dosyasını sunduklarını şu sözlerle açıkladı:Dünya Kupası'nda normal süreye ek olarak verilen uzatma dakikalarının aynı şekilde Süper Lig'de de yürürlüğe gireceğini şu ifadelerle açıkladı:Hakeme itiraz edenin kart göreceğini söyleyen Büyükekşi, "dediMehmet Büyükekşi hakemlerle ilgili ayrıca,açıklamasını yaptı.Büyükekşidedi