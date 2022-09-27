'Mehmet Büyükekşi, Samet Aybaba ile görüştü'

UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na karşı şok bir yenilgi alan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz hedef tahtasında! Alman teknik adam otoriteler tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken, yolların ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sürpriz bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.



SAMET AYBABA İLE GÖRÜŞME!



A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği sorgulanırken Milliyet yazarlarından Ercan Güven, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görüştüğü teknik adamı köşesine taşıdı.



Ercan Güven'in yazısı şu şekilde;



"Henüz Faroe Adaları'nda nakavt olmamış, Lüksemburg'dan yediğimiz kroşe ile sersem sepelek dolaşırken vahim gidişi gören Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yeni teknik direktör arayışlarına başlamış ve Samet Aybaba ile 1,5 saatlik bir görüşme yapmış.



Dedikodu değil, açık kaynak… Usta gazeteci Gürel Yurttaş duyum almış, Samet Aybaba'ya teyit ettirmiş. "Evet" demiş Aybaba, "Türk futbolu ve milli takım hakkında konuştuk başkanla"… Pazar günü köşesinde yazdı Yurttaş. Perşembenin gelişi çarşambadan belli ya… Büyükekşi-Aybaba görüşmesinden birkaç gün sonra, yani pazar gecesi üstüne bir de Faroe Adaları rezaleti eklendi. A Milli Takım, Kuzey Atlantik'te sulara gömüldü. Maç bitti, TFF Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop TRT canlı yayın ekibinin yanına damladı ve masaya elini vura vura "Çatlasanız da patlasanız da yola Kuntz'la devam edeceğiz" dedi mealen!



Hadi vatandaşa karşı bu cüretkarlığı bir kenara koyun, Başkan hoca arıyor, milli takım sorumlusu neredeyse ona da ayar veriyor. Tuhaf mı? Daha tuhafı var: "Faroe Adaları 2 - Türkiye 1". Harbiden (bu tabir Hamit Bey'e aittir) sert yaptı sayın Altıntop. Şenol Güneş zamanında da UEFA C Ligi'ne düşmüşüz mesela… Kuntz ile birlikte çekip çıkarmışlar bizi oradan. Planlar, projeler, vatan, millet, eğitim, alt yapı… Bir ara "canlı yayında İstiklal Marşı okur mu acaba" diye düşünmedim değil! Bize rağmen çabalıyorlarmış demek ki. Futbolcu kardeşlerimizin durumunu düşüneceğimize ortaya hoca isimleri atıp karmaşa yaratıyormuşuz falan.



Ekranın altında nal gibi "Faroe Adaları 2 - Türkiye 1" yazmasa ikna olacağız harbiden! Yahu o futbolcu kardeşlerimiz değil mi işlerini yapamayan, koşmayan, tekmeye ayağını sokmayan? Üzülsünler tabi. Sayın Kuntz'a gelince… Gözleri dolu dolu bizi ne kadar sevdiğini, olaya iş ahlakının bile üstünde sevgi ile yaklaştığını falan anlatıp TV eleştirmenliğine geçiyor ne alakası varsa. Yanlışlar, yalanlar doluymuş spor ekranları. Buna "boğuntuya getirmek" derler argoda.



O yüzden mi yenildik seksen basamak altımızdaki takıma? Hayır; Türk futbolunun gerçeği buymuş! Hoca değişse de değişmezmiş. Hem suçlu hem güçlü dedikleri bu galiba! Bir de "futbolcularımı şikayet etmem" şövalyeliği yok mu?.. Hadi canım oradan! Soruyor gazeteci; "İlk on birimiz olmayınca yenildik diyorsunuz. Oysa 30-40 kişilik bir futbolcu havuzu var milli takımın". Yanıt; "Öyle değilmiş demek ki"! Yani, esas takımdan sonra gelenler "İbiş" sanki. "Efendi" kim belli. Bu mudur futbolcuları korumak?



Şimdi ortada şöyle bir durum var: Futbolcular çok üzgün onlara dokunmayın. Stefan Kuntz canla başla çalışıyor, ona ilişmeyin. Hamit Altıntop, Türk futbolunu kurtarmanın eşiğinde sakın eleştirmeyin. İtaat edin. Kapatın defteri. Önünüze bakın. Madem çocuk yerine koyuyorsunuz "uf oldu, geçti" deyin bari. Yahu biz ezildik, büzüldük, utandık milli takımı izlerken. Hamit Bey bir de masaya vuruyor kafamıza vurur gibi. İnsanları soğutuyorsunuz milli takımdan, sonra da marka değerinden falan bahsediyorsunuz.





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