Mehmet Büyükekşi: "Milli takım her şeyin üzerinde"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi: 'Milli takım her şeyin üzerinde'
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avusturya maçının ardından konuştu.

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyız, mutluyuz. 85 milyonu sevindireceğiz demiştik. Allah'ıma çok şükür bu günleri gördük. Gerçekten muhteşem oynadık. Teknik ekibimizi ve takımımızı gönülden kutluyorum. Bu günler ülkemiz için çok önemli. Milli takım her şeyin üzerinde." dedi.

Büyükekşi, "Milli duygularımızı tekrar harekete geçirmemiz gerektiğini söylemiştik. Şimdi Berlin'e gideceğiz. Berlin'de çok güzel anılarımız oldu. Orada Almanya'yı mağlup etmiştik. 2008 yılında bir tarih yazıldı, bizim yeni bir hikayeye ihtiyacımız var. İnşallah devamını getirmek için hepimiz kenetlenmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirten Mehmet Büyükekşi, "Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gün. Şu anda turnuvaya devam eden takımların arasında en genç takımız. 2032 yılında hedefimiz Avrupa Şampiyonu olmak. Bunun sürdürülebilir olması lazım. İnşallah daha güzel günler göreceğiz." şeklinde konuştu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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