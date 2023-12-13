Mehmet Büyükekşi: 'Milletimize armağan olsun'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çekya karşılaşmasının ardından TRT Spor'a konuştu.



Mehmet Büyükekşi, "Öncelikle çok heyecanlı, mutlu, gururluyuz. 16 yıldır gruplardan çıkamıyorduk, 16 yıl sonra Allah bize nasip etti. Türk milletine armağan olsun. Hamburg "Türkiye" diye inledi. 50 bin kişi yürüyüşte vardı. Tüm Türkiye çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Bu mutluluğu yaşattığımız için son derece mutluyuz. Allah inşallah bundan sonra yolumuzu açık edecek. İnşallah bu güzel günler bundan sonra devam edecek" dedi.



Soyunma odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takımı tebrik ettiğini söyleyen Mehmet Büyükekşi, "Avusturya maçına odaklanacağız. İnşallah Leipzig'de de büyük bir başarı elde edersek, inşallah Allah bize daha ileri gitmeyi nasip eder." diye konuştu.



Mehmet Büyükekşi, son olarak, "Milletimize armağan olsun, en büyük Türkiye" sözlerini sarf etti.



