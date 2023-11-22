Mehmet Büyükekşi: "Milletimize armağan olsun"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galler karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Mehmet Büyükekşi: 'Milletimize armağan olsun'
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22 Kasım 2023 01:44
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1-1 sona eren Galler karşılaşmasının ardından konuştu.

Kısa bir değerlendirme yapan Büyükekşi, şu sözleri kullandı;

"Grup lideri olarak bitiriyoruz. Bizim için çok önemli. Önemli olan Almanya'ya gitmek değil, Almanya'da başarılı olmak diyoruz. Takım olarak buna inandık. Hayalimizi gerçekleştirdik. Bütün teknik ekibe, futbolculara çok teşekkür ediyorum. Almanya'daki zaferden sonra da bu da bizim için çok önemli. Önemli olan bundan sonra daha büyük başarılara koşabilmek. İnşallah haziran ayında tüm milletimizi orada sevindirmek istiyoruz. Bizi destekleyen tüm milletimize çok teşekkür ediyoruz. Bu grup birinciliğini milletimize armağan ediyoruz. En büyük Türkiye diyorum."

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