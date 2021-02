Mehmet Büyükekşi: 'Mağlubiyeti hak etmedik'

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda 1-0 kaybettikleri Trabzonspor maçındaki performanslarına göre kesinlikle mağlubiyeti hak etmediklerini belirtti.



Büyükekşi, yazılı açıklamasında, Trabzonspor karşılaşmasında, futbolcuların sahada çok iyi iş çıkardığını ancak talihsizliklerin yakalarını bırakmadığını ifade etti.



Trabzonspor'un ligdeki en formda olan ekiplerden biri olduğunu belirten Büyükekşi, şöyle devam etti:



"Trabzonspor camiasına saygı duyuyorduk ve bu karşılaşmaya da bu bilinçle hazırlandık. Futbolcularımız sahada galibiyet için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiler. Rakibimiz belki de bu sezon ilk kez kendi sahasında oynadığı bir maçta bu kadar az hücum şansı yakalamıştır. Oyunun hem defansif hem de ofansif kısmında daha iyi olan taraf olduğumuzu düşünüyorum. Performansımıza baktığımızda kesinlikle mağlubiyeti hak etmedik, bu karşılaşmadan puan veya puanları alabilirdik. Taraftarlarımızda bu performansımızdan gurur duymuşlardır ancak onlara galibiyet hediye edemediğimiz için üzüntü yaşıyoruz."



- Hakem eleştirisi



Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun maç sonunda gerçekleştirdiği basın toplantısında hakem kararlarını eleştirmesinin haklı olduğunu savunan Büyükekşi, şunları aktardı:



"Süper Lig'de 25 haftayı geride bıraktık. Biz topladığımız tüm puanları alnımızın teriyle kazanmayı başaran bir takımız. Trabzonspor karşısında da gerçekten bizi üzen birçok karar verildi. Özellikle Kenan Özer'e yapılan müdahalenin ardından maçın hakemi 4-5 saniye VAR kararını bekledikten sonra oyunu başlatma yönünde karar veriyor. Bizim lehimize olacak pozisyonlarda ne yazık ki hakemler bu inceleme işini sevmiyorlar. Kimseden yardım isteğimiz olmadı, olmayacak da. Yeter ki eşitlik olsun, bunu her zaman vurgulamayı sürdüreceğim."



- Gelecekten umutlu



Her geçen gün gelişen bir oyun sergilediklerini ve bunun kendilerini umutlandırdığını aktaran Büyükekşi, şu görüşlere yer verdi:



"Çok zorlu karşılaşmalara çıkıyoruz ancak baktığımız zaman son haftalarda takımımızın yükselen bir grafiği var. Çok önemli futbolcularımız sakatlık sorunu yaşadı, yaklaşık bir aydır birçok oyuncumuz Kovid-19 hastalığına yakalandı. Gerçekten talihsiz bir süreç ancak takımımız her şeye rağmen elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Takımımızın içerisinde güzel bir ortam var ve hocamız Sa Pinto'nun da payı gerçekten yüksek. Pozitif enerjiye sahip ve oyuncularımızla da oldukça iyi bir ilişki yakalamış durumda. Elbette skor olarak da yeni bir galibiyet serisi yakalamak amacındayız ama şanssızlıklar ne yazık ki bunun önüne geçiyor.''