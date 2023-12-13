Mehmet Büyükekşi istifa edecek mi? Açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, istifa edebileceği yönündeki haberlere yanıt verdi.



Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Faraziler üzerine iş yapmıyoruz? Şimdi siz dışarı çıktığınızda trafik kazası olacak, öleceksiniz! Böyle şeyler konuşmaya gerek yok. Lütfen sizler de olumlu olun. Böyle olumsuz şeylerle , dedikodularla uğraşmayın. İstifa etmek için bir sebep de yok. ben her şeyi şeffaf olarak paylaşıyorum. Tek amacımız Türk futbolunu iyi yere getirmek. Bunu tek yapamayız, sizler de destek verin. Bu tür haberleri gündeme getirmek bile doğru değil!" dedi.



Kulüpler Birliği'nde yer alan 14-15 kulübün Büyükekşi'nin istifasını isteyeceği öne sürülmüştü.

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