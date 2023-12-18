Mehmet Büyükekşi: 'İşleri güçleri yalan!'

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından koltuğu tartışılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa edeceği söylentisi, sosyal medyada gündem oldu.



Kısa süre içerisinde çığ gibi büyüyerek gündemin zirvesine oturan 'dedikodu' üzerine Büyükekşi, açıklama yaptı ve iddiaları net bir dille yalanladı: "Bu futbol işinde ne kadar yalancı var... İşleri güçleri yalan, dolan! Niye bu tür haberler yaparlar..."



Süper Lig'de son olarak yaşanan Halil Umut Meler olayının ardından gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısında birçok yöneticinin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istediği iddia edilmişti.



"İYİ NİYETİMİZ FAZLA GELİYOR"



Mehmet Büyükekşi, istifa iddialarının gündeme geldiği pazar günü ise "TFF, seçimle gelinip seçimle gidilen özerk bir kurum. Görevden alma-verme gibi bir olay yok. Görevimin başındayım. İnsanları anlamıyorum niye böyle yapıyorlar? Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor" şeklinde konuşmuştu.







